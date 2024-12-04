В то же время она поддерживает евроинтеграцию страны.

Люксембург выступает против принятия Украины в Североатлантический Альянс, поскольку опасается повышения "напряженности" после этого.

Как передает Spiegel, такое заявление сделал глава МИД страны Ксавье Беттель во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе. В то же время он отметил, что поддерживает членство Украины в Европейском Союзе.

"Я считаю, что членство [Украины] в НАТО снова приведет к напряженности. Членство страны, на которую напала Россия, может немедленно привести к дальнейшим конфликтам".

Членство Украины в НАТО

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины призвали Соединенные Штаты Америку и Великобританию, которые были подписантами Будапештского меморандума, поддержать членство страны в Альянсе, поскольку это единственная гарантия безопасности для нее.

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По данным Le Monde, против вступления Украины в НАТО выступают США, Германия и Венгрия. Позицию этих стран ранее подтверждал президент Владимир Зеленский.

СМИ сообщают, что Великобритания и Франция настаивают на том, чтобы Киев получил приглашение.

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