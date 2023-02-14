В Финляндии ожидают, что смогут стать членами Альянса к середине лета.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Турцию и Венгрию ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО без промедления.

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в Хельсинки она заявила, что это решение только укрепит Североатлантический Альянс, пишет CNN.

"За последние месяцы я ясно дала понять всем членам НАТО, особенно тем двум, которые еще не ратифицировали, что быстрая ратификация не только соответствует духу Альянса, но и сделает нас сильнее", - заявила Бербок.

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Хаависто выразил надежду на то, что выполнение "всех тех условий, которые были поставлены Турцией" приведет к очень быстрому процессу ратификации. Он ожидает, что Финляндия и Швеция смогут стать членами Альянса к середине лета, добавив, что "конфликт не за горами".

Путь Швеции и Финляндии в НАТО

Как известно, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО.

Заявки ратифицировал американский президент Джо Байден и 28 стран Альянса. Венгрия и Турции до сих пор не приняли решение.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что одобрит вступление Швеции в НАТО только после экстрадиции более 100 представителей Рабочей партии Курдистана в Турцию.

Однако в конце января возле посольства Турции в Хельсинки прошел митинг, в ходе которого сожгли копию Корана. После этого Эрдоган раскритиковал митинги шведских активистов и сказал, что Швеции не стоит ждать от него поддержки.

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