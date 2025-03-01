Главной его темой будет война в Украине.

Соединенные Штаты Америки и европейские государства должны срочно собраться на саммит для обсуждения войны в Украине и других общих вызовов.

Как передает The Guardian, с таким заявлением выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она подчеркнула, что каждое разделение Запада делает всех слабее и способствует тем, кто хотел бы видеть упадок этой цивилизации:

"Необходимо немедленно провести саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и их союзниками, чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены бороться с большими вызовами современности, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы".

Реакция мира на конфликт между Зеленским и Трампом

Как известно, после спора в Белом доме большое количество европейских лидеров выразили солидарность с Украиной. Среди них премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Испании Педро Санчес.

Видео дня

В США реакция была смешанной. Некоторые политики раскритиковали действия Трампа, указывая на риски для международных отношений и поддержки Украины, но его окружение полностью поддержало его.

Президент Зеленский в интервью Fox News объяснил, что его задели высказывания Трампа и его советников об Украине и войне, но выразил надежду на восстановление конструктивных отношений между странами.

Вас также могут заинтересовать новости: