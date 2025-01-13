Песков отметил, что Москва исходит из обоюдной готовности к встрече.

В Кремле сейчас нет никакой предметной подготовки к встрече российского диктатора Владимира Путина и новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Русская служба Би-би-си".

"Многие страны предлагают свои услуги как места, где гипотетически можно провести контакты, но пока об этом говорить преждевременно, пока никакой предметной подготовки нет", - сказал он журналистам, комментируя предложения Сербии и Швейцарии предоставить свои территории как площадки для переговоров.

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Также Песков говорил, что пока никаких конкретных шагов в подготовке ко встрече Путина и Трампа в Кремле не предпринимают.

"Конкретики по-прежнему никакой нет... Исходим из обоюдной готовности к встрече", - подчеркнул он.

Встреча Трампа и Путина - важные новости

Ранее новоизбранний президент США Дональд Трамп заявлял о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы закончить войну в Украине. Тем не менее он не уточнил, когда она может пройти.

Кроме того, глава службы информации Министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо говорил о том, что его страна готова организовать встречу Трампа и правителя РФ Владимира Путина, если они об этом попросят.

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