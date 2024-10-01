Диктатор утверждает, что Беларусь и Россия не собираются захватывать Чернобыльскую атомную электростанцию.

Беларусь и Россия не собираются захватывать Чернобыльскую атомную электростанцию. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщают росСМИ.

В частности, Лукашенко заявил, что не понимает, зачем Украина распространяет фейки на эту тему:

"Мы на разного рода авантюры не бросаемся. Я говорю это в связи с тем, что в последнее время наши украинские "товарищи" и "друзья" в СМИ много места уделяют Чернобыльской атомной станции".

Лукашенко выразил недоумение тем, что может лежать в основе подобных фейков, и напомнил, что Беларусь и так "натерпелась от того, что произошло после взрыва этой атомной станции, которую "мы не строили, мы не обслуживали и не взрывали", при этом "основная беда" легла на четверть белорусской территории, и республика до сих пор борется с последствиями катастрофы.

Последние заявления Лукашенко

Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларуси надо готовиться к войне. При этом, по его словам, какой бы "острой" ни была ситуация вокруг Беларуси, страна пока не видит "тенденции к развязыванию против нас войны".

В то же время Лукашенко сказал, что видя, как разворачиваются события на фронте в соседнем государстве, и изучая войны, случившиеся в последние годы в мире, "мы реформировали четыре раза свою армию, а это, наверное, уже пятый раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил".

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