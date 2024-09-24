В то же время диктатор добавил, что пока его страна не видит признаков вооруженного нападения.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стране нужно готовиться к войне. Об этом белорусский диктатор сказал на встрече с "премьер-министром", "госсекретарем Совбеза", "брестским губернатором" и "министром обороны" на Обуз-Лесновском полигоне в районе города Барановичи Брестской области.

"Старая формула - хочешь мира - готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя в принципе чего нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать - все это уже сказано, но это слушают и делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, будем прямо говорить - воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне и дай Бог, чтобы этой войны не было", - сказал Лукашенко.

По его словам, какой бы "острой" ни была ситуация вокруг Беларуси, страна пока не видит "тенденции к развязыванию против нас войны".

"Но, видя, как разворачиваются события на фронте в соседнем государстве, и изучая войны, случившиеся в последние годы в мире, мы реформировали четыре раза свою армию, а это, наверное, уже пятый раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок", - отметил диктатор.

Лукашенко добавил, что общался с военным, который отметил, что нынешняя война без беспилотников невозможна, однако, как считает президент Беларуси, без солдата, без надежного оружия у этого солдата, "мы не сможем защищаться в Беларуси".

"Да, беспилотники это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг она случится, назад не повернет, наверное, но значительно повлияет на ход военных действий", - подчеркнул лидер Беларуси.

Александр Лукашенко - последние новости

Как писал УНИАН, белорусский диктатор встретился с главой так называемой "Донецкой народной республики" Денисом Пушилиным. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и "ДНР" сотрудничают давно.

В то же время в МИД Украины отреагировали на такую встречу. В ведомстве осудили "очередное проявление пренебрежения Республики Беларусь к суверенитету и территориальной целостности Украины".

Также Лукашенко ранее заявлял, что Беларусь не будет воевать до тех пор, пока враг не придет на ее территорию. Кроме того, он добавил, что его медиа якобы ничего не выдумывают и не врут, тогда как "другие страны этого не могут".

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