Позиция нынешней власти Беларуси продиктована исключительно указаниями Кремля.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко встретился с главой так называемой "Донецкой народной республики" Денисом Пушилиным. Об этом сообщается на сайте самопровозглашенного президента республики.

По словам Лукашенко, Беларусь и "ДНР" сотрудничают давно.

"А что касается Беларуси, то в составе Украины мы всегда сотрудничали с Донецкой областью. И, естественно, в эти сложные, тяжелые времена с тех пор (уже 10 лет) мы не отказывались от этого сотрудничества, готовы продолжать и сейчас. Тем более, что определенные наработки есть, база создана", - заявил Лукашенко.

В свою очередь Пушилин от имени жителей "ДНР" и себя лично поблагодарил Александра Лукашенко за всестороннюю помощь, прежде всего гуманитарного характера.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на встречу Лукашенко с Пушилиным. Во внешнеполитическом ведомстве осудили "очередное проявление пренебрежения Республики Беларусь к суверенитету и территориальной целостности Украины".

"Эта встреча является еще одним подтверждением, что позиция нынешней власти Беларуси относительно суверенитета и территориальной целостности Украины продиктована исключительно указаниями Кремля и не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с международными обязательствами Республики Беларусь. Украина отвергает лицемерную риторику Александра Лукашенко относительно "принципов" сотрудничества с временно оккупированными территориями Украины и считает ее очередным свидетельством поддержки захватнической войны против нашего государства", - говорится в заявлении.

В МИД также призвали белорусский народ осознать, что "на фоне неоднократных контактов должностных лиц Беларуси с российскими марионетками из наших временно оккупированных территорий постоянные заявления Александра Лукашенко о его "теплых чувствах" к "братскому украинскому народу" звучат как насмешка, а его практические действия разрушают принципы добрососедства и взаимного уважения, на которых строились отношения между украинским и белорусским народами".

Последние новости из Беларуси

Китай и Беларусь договорились усилить сотрудничество в сферах торговли и безопасности. Китай является вторым по величине торговым партнером Беларуси.

Обе страны также усилят сотрудничество в промышленных цепях поставок и продолжат способствовать развитию торговли, чтобы снизить потери для обеих сторон.

Вас также могут заинтересовать новости: