Специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф может поехать в Москву после переговоров в Лондоне.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По их данным, в конце недели в Лондоне пройдут многосторонние встречи переговорщиков США, Украины и Евросоюза по окончанию войны РФ против Украины.

На переговорах будут госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог и сам Уиткофф. После этих встреч Уиткофф может поехать в Москву.

Если визит Уиткоффа в Россию состоится, он станет уже по меньшей мере четвертым с начала года.

Переговоры об окончании войны в Украине

Издание WSJ написало, что 17 апреля на переговорах в Париже США передали Киеву конфиденциальный документ, в котором изложены предложения по достижению "устойчивого мира в Украине". В документе указаны идеи американского президента Доналда Трампа, которые предусматривают признание Крыма российским, отказ от вступления в НАТО и определение территории вокруг Запорожской АЭС как нейтральной.

"Сейчас США ждут ответа Киева, которые, вероятно, будут озвучены на встрече переговорщиков США, Украины и Европы в Лондоне. Если стороны согласуют свои позиции, их можно будет передать Москве", - написало издание.

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