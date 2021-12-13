Относительно возможного референдума по Донбассу Кремль интересует, как для опроса граждан мог бы быть сформулирован вопрос.
Проведение референдума насчет Донбасса является внутренним делом Украины, приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Владимира Путина – Дмитрия Пескова.
"Проведение референдума по Донбассу – это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума", – сказал спикер главы РФ.
Читайте такжеНа Банковой назвали условие для проведения в Украине референдума по ДонбассуРанее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности проведения референдума по Донбассу, по Крыму или в целом по прекращению войны.
Позже спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что в Украине любой референдум может проводиться только на территории, которая подконтрольна Киеву.
Председатель парламента добавил, что в случае проведения референдума жители оккупированных территорий смогут принять участие в опросе на земле, которую контролируют украинские власти.
Напомним, весной 2014 года Россия захватила украинский Крым и начала расшатывать ситуацию на части востока нашей страны. На части Донбасса РФ поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На часть Донбасса также вторглись российские войска.
Власти России не признают, что пошли на вторжение в Украину и называют войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".