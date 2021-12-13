Проведение референдума относительно Донбасса – внутреннее дело украинского государства, отметил пресс-секретарь президента России.

Относительно возможного референдума по Донбассу Кремль интересует, как для опроса граждан мог бы быть сформулирован вопрос.

Проведение референдума насчет Донбасса является внутренним делом Украины, приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Владимира Путина – Дмитрия Пескова.

"Проведение референдума по Донбассу – это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума", – сказал спикер главы РФ.

Читайте такжеНа Банковой назвали условие для проведения в Украине референдума по ДонбассуРанее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности проведения референдума по Донбассу, по Крыму или в целом по прекращению войны.

Позже спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что в Украине любой референдум может проводиться только на территории, которая подконтрольна Киеву.

Председатель парламента добавил, что в случае проведения референдума жители оккупированных территорий смогут принять участие в опросе на земле, которую контролируют украинские власти.

Напомним, весной 2014 года Россия захватила украинский Крым и начала расшатывать ситуацию на части востока нашей страны. На части Донбасса РФ поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На часть Донбасса также вторглись российские войска.

Власти России не признают, что пошли на вторжение в Украину и называют войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".

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Автор: Екатерина Присяжнюк