Писториус снова заявил о важности укрепления немецких Вооруженных сил на фоне растущей угрозы.

Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил российского диктатора Владимира Путина с Гитлером и призвал Европу готовиться к широкомасштабной агрессии РФ.

Как пишет Bloomberg, Писториус подчеркнул, что Путин не остановится в Украине. "Он также четко заявил об этом. Так же четко, как и Гитлер, который тоже всегда говорил, что не остановится", – подчеркнул он.

В связи с этим Писториус снова заявил о важности укрепления немецких Вооруженных сил на фоне растущей угрозы. "Мы должны вернуть эту страну в такое положение, чтобы она могла себя защитить. Мы должны решить сейчас, хотим ли мы подготовиться к реальной угрозе со стороны Путина или хотим облегчить ему задачу", - заявил немецкий министр обороны.

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Германия и РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус начал предупреждать немцев о том, что они должны готовиться к десятилетиям конфронтации с РФ. В частности, по его мнению, Германия должна быстро восстановить свои вооруженные силы, ведь Путин не планирует останавливаться на границе с Украиной.

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