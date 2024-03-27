Берлин должен работать с другими европейскими правительствами, чтобы доставить больше оружия на линию фронта, отмечает издание.

Более двух лет Владимир Путин прибегал к угрозам, чтобы сдерживать и препятствовать поддержке Украины Западом. Канцлер Германии Олаф Шольц сейчас дает Путину основания считать, что его тактика работает.

Как говорится в материале Bloomberg, Шольц отклонил запрос Украины на поставку ракет Taurus. Это решение отражает политическую чувствительность Шольца и общую обеспокоенность Германии эскалацией конфликта с Россией. Вероятно, это лишь еще больше ободрит Путина и поставит под угрозу безопасность Европы.

Ракеты Taurus повысят способность Украины поражать российские линии снабжения и лучше защищаться от нападений на города и жизненно важную инфраструктуру. Две аналогичные крылатые ракеты большой дальности предоставили Великобритания (Storm Shadow) и Франция (Scalp). Они доказали высокую эффективность, в частности, помогли уничтожить около трети российского Черноморского флота. Ограниченное количество и высокая стоимость заставили Украину рационально их использовать. Taurus увеличит этот запас, предложит большую дальность и является оружием, которое имеет высокую устойчивость к обнаружению и поражению системами ПВО.

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Шольц утверждал, что отправка ракет потребует размещения немецких солдат в Украине - это утверждение отрицают члены его собственной коалиции и некоторые военные. Просочившийся в сеть разговор о Taurus офицеров немецких военно-воздушных сил и собственная растерянность Шольца разозлили ближайших союзников Германии.

Тем временем Шольц отклонил предложения Британии прислать Украине больше Storm Shadows и пополнить британские запасы ракетами Taurus. Это может быть вызвано беспокойством, что это подорвет и без того уменьшенные возможности Бундесвера. Недавно опубликованный ежегодный отчет о состоянии вооруженных сил выявил тревожную нехватку личного состава и вооружения, а также недостаток руководства и подготовки.

Эти недостатки свидетельствуют о необходимости большего сосредоточения на решении вопроса о недостаточных инвестициях Германии в ее оборону, одновременно находя способы гарантировать, что Украина сможет получить сложные системы вооружений, которые ей нужны. В последнее время Шольц, кажется, больше заинтересован в повышении слабых рейтингов своей партии, поддерживая пацифистские настроения среди немецкой общественности.

Правительство Шольца также прошло долгий путь за последние два года. В прошлом году Германия передала Украине танки Leopard и сейчас является вторым по величине поставщиком военной техники для Киева после США. Страна приняла более миллиона украинских беженцев. В этом месяце Германия объявила о предоставлении еще 500 миллионов евро военной поддержки, включая артиллерийские снаряды и бронетехнику.

Но, учитывая размер и геополитическую важность, Германия достигает гораздо меньшего веса. Поставки систем вооружений происходят медленно и в слишком малых масштабах. Среди членов НАТО она занимает лишь 11 место по военным взносам в отношении к валовому внутреннему продукту и 16 место по финансовым обязательствам в отношении к ВВП.

"Поскольку Конгресс США блокирует дополнительную военную помощь Украине, важно, чтобы Германия играла более настойчивую роль. Берлин должен работать с другими европейскими правительствами, чтобы доставить больше оружия на линию фронта", - пишет издание.

Украине нужно много вооружения, начиная с боеприпасов, заканчивая самолетами, танками и высокоточными управляемыми ракетами большой дальности. Шольц должен продолжить переговоры с лидерами Польши и Франции с конкретными мерами для укрепления обороны Европы, восстановления истощенных военных и предоставления достаточной поддержки Украине. Для этого нужно признать, что, как крупнейшая экономика Европы, Германия больше не может полагаться на Вашингтон.

"Прежде всего, те, кто желает мира для Украины и Европы, должны быть готовы показать Путину, что он не может победить. То, что эта война является экзистенциальной для Украины, стало очевидным с февраля 2022 года. Неспособность противостоять российской агрессии была бы ошибкой, о которой Германия и Европа в целом пожалеют", - подытожило издание.

Помощь Украине от Германии - последние новости

Накануне стало известно, что Германия предоставит Украине новый пакет помощи на 500 миллионов евро. В него, в частности, войдут бронетехника для пехоты и транспортная техника.

Как сообщил министр обороны страны Борис Писториус, Германия будет поддерживать защиту Украины от агрессивной войны в краткосрочной перспективе дальнейшими поставками боеприпасов. В частности, запланирована передача 10 тысяч артиллерийских снарядов со складов Бундесвера.

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