РФ действительно не хватает сил, подчеркнул аналитик.

В период с 22 по 28 октября Россия планирует перебросить 4,5 тысячи военнослужащих из Северной Кореи ближе к границам с Украиной.

Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона. "По информации, которая есть по состоянию на сейчас - в период с 22 по 28 октября Россия планирует перебросить 4,5 тысячи северокорейских военнослужащих ближе к границам с Украиной. Они сформировали 2 бригады - 92 и 93, которые должны быть привлечены к боевым действиям. Точное место, где они будут привлечены назвать трудно. Вероятно, Курская область", - отметил эксперт.

По его словам, тогда в пропагандистских целях будут говорить, что защищают территорию России, а не действуют на оккупированных территориях. При этом добавил, что численность в дальнейшем может быть от 11 до 12 тысяч военнослужащих Северной Кореи.

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"Для того, чтобы говорить насколько они могут менять ход боевых действий или не менять, а к чему я склоняюсь значительно, то надо увидеть, как они будут действовать на поле боя, и какую функцию они будут выполнять. Скорее всего, функцию поддержки пехоты, просто будут привлекаться к выполнению определенных задач. Для того, чтобы переломить ход событий такого количества недостаточно, но, безусловно, это сила и это вызовы для нас", - подчеркнул Мусиенко. По его словам, России действительно не хватает сил, в частности, для Курской области, чтобы не снимать свои подразделения из Донецкой области.

Эксперт отмечает, что Россия планирует платить северокорейским военным от 3 до 4 тысяч долларов в месяц, что для Северной Кореи немалые деньги:

"Технику, вероятно, будут использовать российскую".

В центре внимания Северная Корея - новости, которые уже сообщались

Как сообщал УНИАН, Южная Корея опубликовала спутниковый снимок размещения северокорейских войск в России. В частности, 1 500 спецназовцев КНДР уже размещены в российском Владивостоке.

Военный обозреватель Денис Попович считает, что Россия может использовать северокорейских военнослужащих двумя способами. В частности, они станут на российско-украинской границе. Соответственно, чтобы высвободить резервы российской армии и отправить их в бой на территории Украины. Это опасный вариант, поскольку высвобождаются резервы и РФ получает возможности, чтобы наступать.

Эксперт добавил, что другой формат заключается в том, что северокорейцев могут непосредственно привлечь к участию в боевых действиях. Для России использовать северокорейцев как "пушечное мясо" - это выгодная история, поскольку им не надо будет платить подъемные, которые начисляют российским гражданам.

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