Сейчас северокорейские военные не принимают прямого участия в боевых действиях.

Северная Корея, вероятно, направляет своих военных специалистов на оккупированные территории Украины, чтобы помочь россиянам освоить корейское оружие. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на южно-корейских экспертов.

Издание напоминает, что в июне президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали соглашение о немедленной военной помощи в случае нападения на одного из них. В Пхеньяне этот пакт назвали "самым мощным договором", подписанным между двумя странами, который поднимает их связи до уровня альянса.

Аналитики отмечают, что возможное развертывание северо-корейских войск в Украине еще больше усилит сотрудничество Пхеньяна с Москвой.

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"России нужны войска и другие ресурсы для войны, тогда как Северная Корея нуждается в поддержке России для восстановления своей экономики и разработки ядерного оружия. Интересы Северной Кореи совпадают с интересами России", - сказал профессор политологии в Университете Донг-А Кан Донгван.

В оборонном ведомстве Южной Кореи заявили, что недавнее сообщение о гибели на Донбассе нескольких офицеров из КНДР, вероятно, соответствует действительности.

По мнению экспертов, сейчас северокорейские военные, которые уже находятся вблизи фронта в Украине помогают россиянам использовать ракеты, которые Пхеньян прислал России, учитывая разницу в оборудовании. Однако они не задействованы непосредственно в проведении наземных боев, укладывающихся в картину прошлых десятилетий.

"Хотя есть доказательства того, что технический военный персонал Северной Кореи посещает поля военных действий в Сирии, в течение многих десятилетий не было никаких достоверных сообщений об общем присутствии северокорейских солдат в активных зонах боевых действий", - сказал генеральный директор Korea Risk Group Чад О'Кэрролл.

Вместе с тем аналитик признал, что для Северной Кореи опыт прямого участия в войне против Украины может быть очень ценным, ведь страна не воевала уже много десятилетий.

Северные корейцы на фронте в Украине

Как писал УНИАН, на прошлой неделе появилась информация о гибели на Донбассе шести офицеров армии КНДР. Вроде бы они находились на полигоне, где россияне показывали им мастер-класс по проведению "мясных штурмов". Именно в этот момент по полигону прилетели украинские ракеты.

Между тем южнокорейские чиновники говорят, что Пхеньян вполне способен отправить на фронт в Украину определенное количество своих войск, чтобы прямо поддержать захватнические усилия Москвы.

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