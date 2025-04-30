Глава ОПУ рассказал, что скрывается за "внешне мирным" характером запроса РФ о снятии определенных санкций.

Вместо длительного прекращения огня или устойчивого мира Россия предлагает лишь краткосрочное "перемирие" (с 8 до 11 мая), настаивая на уступках, в частности, на снятии санкций, особенно тех, что касаются авиационной отрасли. Об этом в колонке на The Guardian пишет глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, в настоящее время ограничительные меры препятствуют доступу российских авиакомпаний к западным рынкам и блокируют импорт ключевых запасных частей, услуг по техническому обслуживанию и другого оборудования, что может использоваться в военных целях.

"На первый взгляд, требования Москвы кажутся гуманитарными и экономическими, простыми и легко выполнимыми. Однако за внешне мирным характером запроса скрывается политическое и военное преимущество, которое ослабление авиационных санкций даст президенту России и его военной машине. Эти санкции - доказательство того, насколько серьезно и эффективно ограничиваются военные возможности Кремля", - подчеркнул Ермак.

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Он напомнил, что так называемый гражданский авиационный сектор России стал прикрытием для логистики, перевозок и контрабанды в интересах ее армии:

"Гражданские авиакомпании и аэропорты активно участвуют в обходе международных санкций, доставляя критически важные компоненты в санкционированные отрасли. Грузовые перевозчики, такие как Волга-Днепр, предоставляют транспортные услуги военного назначения. I Fly, чартерный перевозчик, по данным украинского Центра национального сопротивления, перевозит солдат к линии фронта. Московский аэропорт Внуково, некогда туристический хаб, попал под санкции ЕС за участие в поддержке войны. Аэропорт Пскова обслуживает как гражданские, так и военные перевозки".

Ермак акцентировал, что данные санкции - не просто неудобства: они являются прямым препятствием для продолжающейся войны России против Украины.

"Аэропорты и авиакомпании, служащие в качестве объектов двойного назначения и перевозящие санкционные товары, должны понести последствия. Компании, участвующие в военной логистике, должны оставаться в чёрных списках. Мониторинг цепочек поставок необходимо усилить, чтобы предотвратить передачу компонентов для военных нужд. Пока Россия продолжает свою незаконную агрессию, небо должно оставаться закрытым для российских авиакомпаний", - констатировал глава ОПУ.

Путин объявил новое "перемирие"

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин объявил "перемирие" по случаю 80-летия Победы - с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая.

В Кремле заявили, что "на этот период останавливаются все боевые действия". А Путин традиционно пригрозил, что "в случае нарушений перемирия украинской стороной ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ".

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