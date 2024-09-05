Путин все еще верит, что выйдет победителем в войне против Украины, - FT

Теперь то, что началось как война Путина, все больше становится войной России, усиливая способность Кремля игнорировать расходы, пишет издание.

Российский диктатор Владимир Путин считает, что он все еще может выиграть войну на истощение в Украине.

Как пишет Financial Times, через месяц после вторжения Украины на российскую территорию стало очевидным одно: Кремль готов продолжать войну на истощение, в которой Путин все еще верит в свою победу.

Война Путина стала войной России

"Надежды на то, что конфликт можно будет быстро прекратить с помощью определенного военного или экономического сокращения, пока не оправдались. Теперь то, что началось как война Путина, все больше становится войной России, усиливая способность Кремля игнорировать расходы", - пишет издание. Видео дня

Понятно, что фиаско под Курском стыдит Путина: в конце концов, это первое вторжение в Россию, которая имеет ядерное оружие со времен Второй мировой войны - и к тому же это сделала неядерная держава. Но остается маловероятным, что это унижение повлечет политические проблемы для Путина дома, как предполагают чиновники в Украине и на Западе.

Глубокие резервы социальной инерции, апатии и насильственной атомизации российского общества были источниками власти Путина задолго до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. И с тех пор Кремль тщательно культивировал эти столпы режима - одновременно укрепляя аппарат репрессий.

Более того, в регионах вдоль границы, которые стали свидетелями украинской мести, поддержка российских военных усилий на 10-15% выше, чем в среднем по стране - примерно 60%. Это те же регионы, куда до войны тысячи людей посещали своих украинских родственников и друзей через границу. Рост провоенных настроений не обязательно приводит к увеличению армии, но это облегчает работу правительства по убеждению россиян терпеть открытую борьбу со своими соседями.

Путин отложил "Курск" на потом

Поэтому Путин не спешит вытеснять ВСУ любой ценой. Его военное внимание в этом году было сосредоточено на востоке Украины, где российские войска прорывают себе путь через украинскую оборону. Сейчас Кремлю достаточно залатать брешь на Курском направлении бессистемной переброской воинских частей со всей России, продолжая привлекать наиболее боеспособных бойцов на Донбассе. Российский правитель считает, что ему нужно продвинуться как можно дальше до наступления зимы, а с Курском он сможет позволить себе разобраться позже.

Это помогает объяснить, почему Кремль, несмотря на смущение, не спешит использовать некоторые из самых мощных инструментов, которые есть в его распоряжении, включая тактическое ядерное оружие. Президент Украины Владимир Зеленский по понятным причинам хочет представить вторжение в Россию как окончательное доказательство того, что на Кремль можно воздействовать силой - и что Западу не стоит бояться эскалации.

"Вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России, которая доминировала в оценке войны некоторыми партнерами, развалилась", - сказал он в прошлом месяце.

Правда заключается в том, что за каждую неудачу в этой войне Путин смог требовать цену от украинцев - и, все чаще, от западных союзников Киева. За последние два с половиной года он провел широкомасштабную мобилизацию, начал безжалостные авиаудары по украинской инфраструктуре и начал диверсионную кампанию на западе. В ответ на вторжение в Курскую область Кремль приказал нанести массовый удар по украинской электросети и с тех пор продолжает терроризировать страну каждую ночь.

"В этой войне для Путина будут дальнейшие болезненные изменения, поскольку Киев будет искать одобрение Запада на использование ракет дальнего радиуса действия, предоставленных НАТО, чтобы нанести удары глубоко внутри России, а также развивать собственную ракетную программу с помощью Запада. Но Кремлю хватает инструментов для ответа. Важнейшим решением сейчас является то, попытается ли Путин провести новую мобилизацию, учитывая, что количество российских войск исчерпано", - пишет издание.

Эту нехватку рабочей силы можно решить с помощью системы электронного призыва, которая была введена в прошлом году и заработает до ноября. После паники и оттока, которые последовали за частичной мобилизацией 2022 года, новая система призвана уменьшить беспокойство населения и исключить побег призывников за границу.

Учитывая решимость продолжать борьбу как в Москве, так и в Киеве, вряд ли найдется короткий путь к быстрой победе для обеих сторон. Из-за уменьшения перспектив значимой дипломатии в ближайшие месяцы война затянется. Он остается непредсказуемым и становится только опаснее. Западные лидеры должны быть готовы поддерживать Украину в течение длительного и болезненного периода.

В центре внимания операция на Курщине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Зеленский заявил, что все определенные для Курской операции задачи реализовываются. Также он выразил благодарность военным, которые привлечены.

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов сказал, что сейчас российские захватчики суют на Покровск с фланга Селидово. По его словам, враг отвлекает внимание на Селидово, поэтому бросать на Покровск такое количество войск уже не может.

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