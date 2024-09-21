Россия не намерена принимать участие во втором Глобальном саммите мира, который Украина хочет провести этой осенью. Такое заявление сделала спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет. Это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток", – заявила она.
По словам Захаровой, второй саммит мира преследует целью "протащить абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского", чтобы мировое большинство поддержало ее. Захарова считает это попыткой "предъявить России ультиматум о капитуляции".
"Мы в таких саммитах участвовать не будем. Но мы не отказываемся от политико-дипломатического урегулирования кризиса, готовы к обсуждению действительно серьёзных предложений, учитывающих ситуацию "на земле", складывающиеся геополитические реалии и сформулированную 14 июня президентом Путиным соответствующую инициативу", – заявила спикер МИДа РФ.
При этом Захарова обвинила Украину и Запад в желании продолжать войну, и якобы подтверждением этом является "бандитское вторжение ВСУ в Курскую область" и "выпрашиваемое Зеленским разрешение на удары вглубь России".
"Это – продолжение террора против населения нашей страны. Мы с террористами разговаривать не будем", – сказала Захарова.
Перспективы мирного урегулирования
Как писал УНИАН, 14 июня этого года Владимир Путин выдвинул ультиматум Украине: ВСУ должны полностью оставить всю территорию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей включительно с городами Херсон и Запорожье, чтобы Россия согласилась начать мирные переговоры. Т.е. это даже не финальные требования для подписания мира.
С украинской стороны Офис президента заявил о планах провести второй саммит мира, который, по словам Владимир Зеленского, должен поставить точку в войне. На саммит хотят позвать Россию.
Одновременно Офис президента пытается реализовать совместно с партнерами Украины некий "План победы", суть которого для широкой общественности пока не раскрывается. Насколько "план победы" соотносится с глобальным саммитом мира, пока не очень понятно.