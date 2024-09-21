Россия считает, что признание украинского суверенитета над международно признанными территориями Украины означает для нее капитуляцию.

Россия не намерена принимать участие во втором Глобальном саммите мира, который Украина хочет провести этой осенью. Такое заявление сделала спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет. Это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток", – заявила она.

По словам Захаровой, второй саммит мира преследует целью "протащить абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского", чтобы мировое большинство поддержало ее. Захарова считает это попыткой "предъявить России ультиматум о капитуляции".

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"Мы в таких саммитах участвовать не будем. Но мы не отказываемся от политико-дипломатического урегулирования кризиса, готовы к обсуждению действительно серьёзных предложений, учитывающих ситуацию "на земле", складывающиеся геополитические реалии и сформулированную 14 июня президентом Путиным соответствующую инициативу", – заявила спикер МИДа РФ.

При этом Захарова обвинила Украину и Запад в желании продолжать войну, и якобы подтверждением этом является "бандитское вторжение ВСУ в Курскую область" и "выпрашиваемое Зеленским разрешение на удары вглубь России".

"Это – продолжение террора против населения нашей страны. Мы с террористами разговаривать не будем", – сказала Захарова.

Перспективы мирного урегулирования

Как писал УНИАН, 14 июня этого года Владимир Путин выдвинул ультиматум Украине: ВСУ должны полностью оставить всю территорию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей включительно с городами Херсон и Запорожье, чтобы Россия согласилась начать мирные переговоры. Т.е. это даже не финальные требования для подписания мира.

С украинской стороны Офис президента заявил о планах провести второй саммит мира, который, по словам Владимир Зеленского, должен поставить точку в войне. На саммит хотят позвать Россию.

Одновременно Офис президента пытается реализовать совместно с партнерами Украины некий "План победы", суть которого для широкой общественности пока не раскрывается. Насколько "план победы" соотносится с глобальным саммитом мира, пока не очень понятно.

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