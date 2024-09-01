В России инфляция выходит из-под контроля, подчеркнул аналитик.

Продолжается война в Украине против россиян, и РФ в конце августа потратила на массированный удар по украинской территории более миллиарда долларов.

При таких масштабах расходов властям России в конечном итоге придется значительно перераспределить бюджет или сократить расходы в других областях, поскольку инфляция "выходит из-под контроля", поделился мнением с Business Insider научный сотрудник Института исследований внешней политики Максимилиан Хесс.

По его прогнозу, российский диктатор Владимир Путин готов поставить всю экономику РФ на войну, и нет никаких признаков того, что ситуация изменится. "В российской элите нет реального противодействия этому, так что ситуация не изменится", - утверждает собеседник.

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Российские захватчики 26 августа во время удара по Украине использовали 109 ударных беспилотников и 127 ракет разных типов. Украинским воинам удалось сбить большое количество дронов и ракет, однако есть и прилеты, в частности, в объекты энергетической инфраструктуры. СМИ подсчитали, что россиянам массированная комбинированная атака по нашей территории обошлась ориентировочно в 1,2-1,3 млрд долларов.

Журналисты добавили, что больше воздушных целей по украинской территории РФ направила только в первый день полномасштабного вторжения - по сведениям Пентагона, тогда оккупанты использовали 160 ракет.

В конце августа стало известно, что в России ощутимо подорожали некоторые продукты, и Владимир Путин требовал от правительства и Центрального банка снизить инфляцию. По мнению экономического эксперта Ярослава Романчук, не стоит считать, что российская экономика "скоро загнется". В то же время аналитик отметил, что в экономике РФ растет число "слабых мест".

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