Президент возмущен, что две страны вышли с мирными предложениями, которые даже не обсудили предварительно с Украиной.

Китайско-бразильская "мирная инициатива" является деструктивной, поскольку играет на руку Кремлю и к тому же не была обсуждена с Украиной. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью бразильскому изданию Metrópoles.

По его словам, Бразилия и Китай призывают к непонятному примирению.

"Примирение чего? Что значит просто сесть и поговорить? Он (Путин) убийца... (...) Он зашел, убил людей, захватил территорию, а теперь [президент Бразилии] Лула говорит давайте пусть они поговорят. Если бы Лула поддерживал нас, то он помог бы остановить войну. (...) У нас война с Россией. Вы поддерживаете войну, или не поддерживаете войну. Если не поддерживаете, то помогите нам остановить Россию... Какой компромисс? Просто отдать свою землю, забыть, что они убивают наших людей? В чем компромисс? Это просто неприемлемые вещи. Поэтому я считаю, что это деструктивно", - возмущается Зеленский.

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Президент подчеркнул, что Украина предлагала Китаю "вместе садиться и разговаривать".

"Мы вам не враги, и вы нам не враги. Так почему вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России, или быть где-то посередине? Что это за взгляд? Мы воюем на нашей земле. Вы должны остановить россиян, должны показать, что вы сильные страны. Как можно предлагать, ничего нас не спросив? А Россия включается и говорит, что поддерживает китайско-бразильскую инициативу. Для чего этот театр? То есть, вы проговорили с Россией какую-то инициативу, выдвинули ее и говорите "давайте такую инициативу", - говорит Зеленский.

По его словам, подход, который демонстрируют Бразилия и Китай, идет вопреки понятиям о справедливости и ценностях, а также демонстрирует отсутствие уважения к Украине и ее территориальной целостности.

Китайско-бразильский "мирный план"

Весной Бразилия и Китай предложили свой план урегулирования войны в Украине, который состоит из шести ключевых пунктов. В частности две страны предлагают остановить боевые действия и перейти к переговорному процессу. Они отмечают увеличение гуманитарной помощи, защиту гражданских и обмен военнопленными. Однако ничего не говорят о выводе оккупационных сил из Украины, наказании военных преступников и выплате компенсаций Украине за совершенные агрессором разрушения.

При этом Китай отказался принять участие в июньском Саммите мира в Швейцарии, организованном по инициативе Украины. По словам Зеленского, Китай также прилагал усилия, чтобы как можно меньше стран приняли участие в этом саммите.

В свою очередь Бразилия прислала на Саммит мира своего самого низкого по рангу представителя из всех возможных - бразильского посла в Швейцарии. Тогда как другие страны были представлены на уровне президентов, премьер-министров или по крайней мере министров иностранных дел.

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