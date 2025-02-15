Теперь он сказал, что военные США не должны подвергаться опасности там, где это не способствует американским интересам.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал издание The Wall Street Journal за искажение его слов о возможности отправки американских войск в Украину.

Он отметил в соцсети X, что американские военные не должны подвергаться опасности там, где нет интересов США.

"Американские войска никогда не должны подвергаться опасности там, где это не способствует американским интересам и безопасности. Эта война идет между РФ и Украиной. То, что WSJ перекрутила мои слова является абсурдным, но не удивляет, учитывая, что они годами настаивают на том, чтобы больше американских сыновей и дочерей в военной форме без необходимости отправляли за границу", - написал чиновник.

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Заявление Вэнса об отправке военных США в Украину

14 февраля Джей Ди Вэнс в интервью The Wall Street Journal заявил, что власти США введут санкции против РФ и отправят своих военных в Украину, если российский диктатор откажется от переговоров о прекращении войны.

По его словам, эти меры могут понадобится, чтобы подтолкнуть Путина к соглашению с Украиной.

Он сказал, что Украина должна иметь "суверенную независимость", иначе США введут против Москвы санкции и, возможно, начнут военные действия, если Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, которое будет гарантировать долгосрочную независимость Киева.

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