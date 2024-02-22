Спикер Госдепа сказал, что захват Авдеевки россиянами связан и с неспособностью Конгресса одобрить новую поддержку для Украины.

Российские оккупационные войска не получили преимущество в войне на фоне захвата Авдеевки Донецкой области и проблем с принятием новой помощи Украине в Конгрессе США.

"Мы не считаем так вовсе", – сказал во время разговора с журналистами в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Его слова приводит "Укринформ".

Он подчеркнул, что российские войска смогли захватить Авдеевку из-за того, что Украина "не смогла должным образом обеспечить вооружением свои войска". Причиной этому в основном стал отказ Конгресса США продолжать поддержку Украины.

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"Но мы также видим, как Украина имеет значительные успехи на поле боя, особенно в Черном море, где они оттеснили российский флот, открыли новый судоходный коридор, который позволил им экспортировать не только пшеницу и другие зерновые, но также промышленные товары через Черное море. (...) Поэтому мы считаем, что они (украинская сторона – ред.) продолжат добиваться прогресса. И мы будем продолжать поддерживать их по мере наших возможностей. Нам нужен партнер в Конгрессе, чтобы помочь сделать это", – резюмировал Миллер.

Война в Украине: важные новости

Генеральный секретарь США Йенс Столтенберг сообщил, что после получения самолетов F-16 Украина будет иметь возможность бить по законным военным целям РФ и за пределами своей территории.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в рядах Национальной гвардии по контракту смогут служить иностранцы и лица без гражданства – причем как на рядовых должностях, так и на должностях сержантского и старшинского состава.

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