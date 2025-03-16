Карни подчеркнул, что Канада обеспечит Украине необходимую военную поддержку.

Новоизбранный премьер-министр Канады Марк Карни в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в непоколебимой поддержке Украины.

"Разговаривал с премьер-министром Стармером, президентом Зеленским и многими нашими ближайшими союзниками, чтобы обсудить путь Украины к миру", - написал Карни в Х.

Он заявил, что Канада поддерживает предложение о немедленном прекращении огня в Украине. При этом подчеркнул, что страна обеспечит Украине военную поддержку, необходимую для самообороны — сейчас и в будущем.

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"Россия должна прекратить тянуть время и остановить свои атаки. Пришло время России сесть за стол переговоров с доброй волей. Как договорились участники G7 в Шарлевуа, мы ужесточим контроль за санкциями, чтобы поощрить их соблюдение", - отметил премьер Канады.

Карни стал новым премьером Канады

Бывший глава центральных банков Канады и Англии, Марк Карни сменил Джастина Трюдо на посту премьер-министра страны, получив 85,9% голосов избирателей.

В своей речи после победы Карни заявил, что его правительство построит более сильную экономику, обеспечит прочные отношения с надежными торговыми партнерами и защитит границы страны. Он также дал понять, что его страна "никогда" не будет частью США.

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