ВСУ спасли Европу от погружения в темные времена, но война еще продолжается.

Единственный способ не допустить ядерной войны в обозримом будущем - это обеспечить победу Украины в войне против РФ. В противном случае для Европы и мира в целом наступят темные времена. Об этом заявил известный американский историк и популяризатор науки Тимоти Снайдер, которого цитирует "Радио Свобода".

Он в частности призвал Запад не поддаваться на ядерный блеф России, потому что многие страны мира, видя, что ядерный блеф работает, захотят получить ядерное оружие и себе: чтобы пугать других ядерным оружием и чтобы никто не пытался пугать им их самих.

"Если вы хотите, чтобы не было ядерной войны, вам нужно, чтобы Украина победила. Потому что если Украина проиграет войну, то урок, который усвоит весь мир, заключается в том, что страны, которые имеют ядерное оружие, победят в обычных войнах, а значит, единственный способ остановить обычные войны - самому иметь ядерное оружие", - заявил он.

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По мнению Снайдера, ожесточенное сопротивление Украины российскому вторжению на самом деле спасло человечество от быстрого погружения в "более фашистский и опасный мир".

"Мы, так сказать, три года находимся в 1938 году - украинцы держат нас там. Они не дают нам попасть в 1939 год. Но если мы опустим руки, если мы не поддержим их, если мы позволим им проиграть, тогда, знаете, не то, что все будет точно так же, но тогда, я думаю, мы можем ожидать гораздо большего конфликта", - пояснил историк, проводя параллель событий сегодняшнего дня с предпосылками Второй мировой войны.

Вместе с тем Снайдер предостерег Европу от самоуспокоения даже после того, как война в Украине закончится. Наоборот, он считает, что после подписания мирного соглашения европейцы должны всеми силами поддержать Украину, чтобы не допустить нового вторжения России через несколько лет.

"Если вы хотите иметь безопасную Европу, вы должны иметь сильную Украину. Итак, если будет прекращение огня, наступит время Европы, и если Европа не будет действовать в течение этого времени, тогда ситуация станет гораздо хуже не только для Украины, но и для Европы. Потому что возникнет ситуация, когда Россия, которая имела паузу, снова начнет войну, а Соединенные Штаты будут полностью отсутствовать", - предупредил историк.

Другие заявления Тимоти Снайдера

Как писал УНИАН, ранее Снайдер очертил два вероятных сценария окончания войны в Украине: "максимально достижимый" и "минимально достаточный". По его мнению, они оба являются реалистичными, но при определенных условиях.

"Максимально достижимый" сценарий предполагает военное поражение России. Снайдер уверен, что "Россия может быть побеждена", хотя на это нужно больше времени и усилий. В частности Запад должен помогать Украине значительно больше, чем сейчас.

Зато "минимально достаточный" сценарий, по мнению Снайдера, означает, что после войны Украина сохранится как независимое суверенное государство, но без возвращения оккупированных территорий. Однако важно, чтобы Украина могла вступать в любые международные альянсы, иначе это будет считаться поражением.

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