Тимоти Снайдер рассказал, что нужно для того, чтобы Украина смогла существовать дальше.

"Максимально достижимый" и "минимально достаточный" сценарии окончания войны в Украине описал американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер. По его мнению, они реалистичны, но при наличии определенных условий. Об этом он рассказал в интервью Зеркалу недели.

Он объяснил, как понимает понятие "реалистичность", важное в этом контексте. "Реалистичность частично зависит от того, что люди считают реалистичным. И если вы посмотрите на Америку и выбор, который мы сделали за последние три года, то мы так сильно сдерживались, потому что имели ограниченное воображение. Нас сдерживало то, что мы считали реализмом. Но это не был настоящий реализм. Это был недостаток воображения. Среди американцев были те, кому было очень трудно представить, что Украина может победить", - отметил Снайдер.

Профессор уверен, что летом или осенью 2022 года был момент, когда "Украина могла одержать верх", но ее сдерживали американцы. "А нас в свою очередь сдерживал недостаток воображения... Реализм всегда должен частично охватывать способность видеть возможности", - подчеркнул историк.

Видео дня

По его словам, "максимально достижимый сценарий - это поражение России". Он уверен, что "Россия может быть побеждена", хотя, возможно, и не "на следующей неделе или в следующем месяце, но примерно за год или чуть больше этого можно достичь".

По мнению профессора, "российская экономика может продержаться еще около года, но не намного дольше". Однако для того, "чтобы Россия потерпела поражение, европейцы и североамериканцы должны поставлять Украине больше, чем сейчас".

Также он озвучил "минимально достаточный сценарий" окончания войны в Украине, под которым подразумевает "минимум в смысле продолжения существования Украины":

"Это соглашение, которое сохранит украинский суверенитет. То есть для того, чтобы Украина существовала, ей не обязательно контролировать всю свою территорию. Однако для того, чтобы существовать, она должна контролировать свою внутреннюю и внешнюю политику".

Этот "минимально достаточный" для существования Украины вариант развития событий означает, по словам историка, "что украинская армия может быть настолько большой, насколько украинцы хотят, что украинская армия может брать оружие у любого по собственному усмотрению, что украинцы могут присоединиться к любому союзу, к которому они хотят присоединиться".

По его мнению, что-либо меньшее "будет поражением, которое приведет к прекращению существования Украины". Поэтому для того, "чтобы Украина существовала, она должна достичь этого минимума", добавил историк.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, за минувшие сутки россияне оккупировали село Анновка в Донецкой области, а также продвинулись в нескольких населенных пунктах в Курской области РФ и в Донецкой.

Самая напряженная ситуация - в Донецкой области, где оккупанты стирают вдребезги Торецк, хотя и продвигаются, по данным оперативно-тактической группировки войск "Луганск", крайне медленно.

Вас также могут заинтересовать новости: