Данное мероприятие направлено на усиление безопасности на словацких границах.

США выделят Словакии $3,6 млн помощи на обучение специалистов и закупку оборудования, чтобы укрепить границу с Украиной.

Об этом сообщил посол США в Словакии Гаутам Рана, передает Dennik N. Отмечается, что за эти деньги будет организован проект, который поможет Братиславе защитить границу от незаконного перемещения оружия, наркотиков и людей.

"В течение двух лет США обеспечат словацких специалистов тренингами и критически важным оборудованием, чтобы улучшить способность защищать границу", – раскрыл детали Рана.

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Посол подчеркнул, что данная мера, направленная на усиление безопасности границ, имеет важное значение для общей безопасности, экономического процветания и национального суверенитета Словакии.

Напомним, в Словакии полтысячи военных на границе будут помогать полицейским патрулям в борьбе с нелегальной миграцией.

Словакия и Украина

С начала полномасштабного вторжения РФ Словакия встала на защиту Украины. Страна помогает вооружением, а также принимает у себя украинских беженцев.

В июле президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что со Словакией был подписан контракт о производстве 16 самоходных гаубиц Zuzana-2.

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