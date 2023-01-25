Украина не перемещала мощности своего военно-промышленного комплекса в Словакии.

Словакия работает над продолжением поставок Украине артиллерийских установок Zuzana уже в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга в медиацентре Одесса-Украина сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

По его словам, ранее было подписано соглашение на 8 установок, которые уже в Украине. Также есть соглашение между Словакией, Норвегией, Германией и Данией по производству еще 16 установок Zuzana. В частности, указанные страны будут оплачивать это производство.

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"Словакия работает над этим и в этом году мы продолжим поставку этих установок Украине. Также недавно я получил информацию, что есть запрос с украинской стороны на еще 11 гаубиц. Мы ожидаем подписания соглашения", - сказал Надь.

Украина не перемещала мощности своего военно-промышленного комплекса в Словакии.

Ярослав Надь отметил, что все профильные компании Словакии работают более чем на 100% от мощностей, иногда работая в три смены.

"То есть заказов очень много, но не было реального перемещения вашего производства в Словакию. Было обсуждение, но этого не произошло. Возможно, это произойдет в будущем", - сказал Надь.

По его словам, украинские военные специалисты проходят обучение в Словакии, например, в разминировании, использовании гаубиц и тому подобное.

"С октября примерно 200 военнослужащих из Украины ежемесячно проходят соответствующие учения на наших полигонах", - сказал министр обороны.

Военная помощь Украине от Словакии

16 января Вооруженные Силы Украины получили восьмую самоходную гаубицу "Zuzana 2" словацкого производства. Это последняя из восьми гаубиц, которые Словакия обязалась поставить в Украину на основании заключенного в июне прошлого года договора купли-продажи.

"Zuzana-2" - самоходная артиллерийская установка, построенная на колесном шасси 8x8. Оснащена 155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра и максимальной дальностью стрельбы 41 км. Автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов за 3 минуты.