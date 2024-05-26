Об этом заявил министр обороны страны.

В Швеции признали, что Украина имеет право использовать поставленное шведское оружие для поражения объектов на территории России. Как пишет Hallandsposten, об этом ответил в комментарии министр обороны страны Пол Йонсен.

Он заявил, что Украина подвергается неспровоцированной и незаконной агрессивной войне со стороны России.

"Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на защиту", - отмечается в сообщении.

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Запрет на удары западным оружием по РФ

С момента первых поставок западного оружия в Украину действовал запрет на его использование для ударов по территории РФ. Однако, по данным NYT, консенсус вокруг этого вопроса распадается - в администрации Байдена продолжаются дебаты по ослаблению запрета.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-партнеры Украины должны отменить запрет на применение их оружия для ударов по объектам на территории РФ.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что уже сейчас есть страны, которые предоставили Украине оружие без ограничений на удары по РФ.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц выступил против применения западного оружия на территории России, чтобы "предотвратить превращение войны в Украине в "большую войну".

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