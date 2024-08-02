В Белграде подчеркнули, что Украина является дружественной страной для Сербии.

Сербия осуждает российское вторжение в Украину и поддерживает территориальную целостность Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич во время визита в Латвию, пишет сербское издание RTV.

Джурич подчеркнул, что Сербия проголосовала за все резолюции ООН в поддержку территориальной целостности и независимости Украины.

"Мы стараемся выразить солидарность с украинским народом: мы понимаем его страдания, потому что и нам в 90-х годах прошлого века пришлось пережить тяжелые времена", – заявил он, добавив, что Сербия полностью поддерживает соблюдение Устава ООН и не приемлет применения насилия.

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Также дипломат отметил, что 93% всей гуманитарной помощи, направленной в Украину из региона Западных Балкан, поступает именно из Сербии.

"Украина — дружественная для нас страна, которая уважает нашу территориальную целостность и наш национальный суверенитет", — сказал Джурич, подразумевая отказ Украины признать независимость Косово.

Война в Украине: позиция Сербии

Как писал УНИАН, Сербия тайно помогает Украине боеприпасами. Как выяснили журналисты, Белград экспортирует снаряды западным союзникам Украины, а те передают их на нужды ВСУ. Так происходит непосредственно с 2022 года.

Также мы рассказывали, что премьер Сербии выразил поддержку Украине на фоне российского вторжения на Харьковщину в мае этого года. Он заявил, что Сербия осуждает российскую агрессию, но и вводить санкции против агрессора не хочет.

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