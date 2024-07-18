Зеленский поблагодарил за финансовую и гуманитарную помощь для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем вызовы безопасности. Как отмечается в сообщении на сайте президента Украины, Зеленский встретился с Вучичем в рамках участия в четвертом саммите Европейского политического сообщества.

"Глава государства поблагодарил за финансовую и гуманитарную помощь для Украины, а также отметил участие Сербии в первом Саммите мира и присоединение страны к Совместному коммюнике", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский и Вучич обсудили развитие двусторонних отношений и согласовали ход выполнения договоренностей, которые были заключены ранее.

Видео дня

"Отдельно во время встречи уделили внимание безопасности и политическим вызовам в регионе и на глобальном уровне", - отмечается в сообщении.

Отношения Украины и Сербии - последние новости

Ранее в статье Financial Times отмечалось, что Сербия разрывается между США, Россией, Китаем и ЕС - в частности, налаживает тесные связи с командой Дональда Трампа, но одновременно пытается придерживаться среднего курса в многополярном мире.

Отмечается, что даже работая с Соединенными Штатами Америки, Вучич развивает отношения с Китаем, а также поддерживает связь Сербии с Москвой, хотя и преимущественно через посредников и держа президента России Владимира Путина на расстоянии.

Также подчеркивается, что Сербия является одной из двух европейских стран (другая - Беларусь), которые не поддерживают санкции против России.

Вас также могут заинтересовать новости: