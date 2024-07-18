Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем вызовы безопасности. Как отмечается в сообщении на сайте президента Украины, Зеленский встретился с Вучичем в рамках участия в четвертом саммите Европейского политического сообщества.
"Глава государства поблагодарил за финансовую и гуманитарную помощь для Украины, а также отметил участие Сербии в первом Саммите мира и присоединение страны к Совместному коммюнике", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Зеленский и Вучич обсудили развитие двусторонних отношений и согласовали ход выполнения договоренностей, которые были заключены ранее.
"Отдельно во время встречи уделили внимание безопасности и политическим вызовам в регионе и на глобальном уровне", - отмечается в сообщении.
Отношения Украины и Сербии - последние новости
Ранее в статье Financial Times отмечалось, что Сербия разрывается между США, Россией, Китаем и ЕС - в частности, налаживает тесные связи с командой Дональда Трампа, но одновременно пытается придерживаться среднего курса в многополярном мире.
Отмечается, что даже работая с Соединенными Штатами Америки, Вучич развивает отношения с Китаем, а также поддерживает связь Сербии с Москвой, хотя и преимущественно через посредников и держа президента России Владимира Путина на расстоянии.
Также подчеркивается, что Сербия является одной из двух европейских стран (другая - Беларусь), которые не поддерживают санкции против России.
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