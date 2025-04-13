Команда Трампа своими ошибками предоставляет много карт Путину, который продолжает смелеть.

Президент США Дональд Трамп, обещавший в ходе предвыборной кампании положить конец войне в Украине за "24 часа", не прекращает ее, а наоборот продлевает. Об этом в материале The Telegraph.

Уточняется, что администрация Трампа совершает одну ошибку за другой, предоставляя слишком много карт осмелевшему российскому диктатору Владимиру Путину.

По данным издания, Белый дом намеревался подписать соглашение о прекращении огня в Украине к Пасхе.

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"Для Трампа, тщеславного человека, питающего слабость к помпезности и церемониям, символизм такого достижения был бы действительно очень изящным – и, возможно, он надеялся, что это немного приблизит Нобелевскую премию мира, о которой он мечтает. Окончание войны между Россией и Украиной таким образом, несомненно, стало бы крупной победой президента", - пишут журналисты.

Однако отмечается, что Трампу не удалось воплотить мечту в реальность. Несмотря на заявления о том, что в марте США и РФ добились соглашения о 30-дневном частичном прекращении огня по энергетической инфраструктуре, американский лидер не приблизился к тому, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Журналисты отметили, что спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф вернулся со встречи с Путиным в Санкт-Петербурге, судя по всему, без особых результатов.

"Очевидно, что Трамп начинает раздражаться из-за того, что Россия тормозит переговоры. Также становится все более очевидным, что Трамп, похоже, больше озабочен заключением любой сделки с Путиным, чем тем, каким может быть конкретное содержание этой сделки или какие последствия она несет для Украины", - добавили журналисты.

Также в издании обратили внимание на заявление спецпредставителя Трампа Кита Келлог относительно того, что Украина в рамках мирного соглашения может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны". Такой план по разделу страны по умолчанию будет означать принятие требования Путина - признать суверенитет России над четырьмя областями: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, - пишут в издании.

"Вместо того, чтобы склонить Путина к подписанию пунктирной линии соглашения о прекращении огня, топ-команда Трампа, скорее всего, подтолкнет российского президента посмотреть, что еще он может из них выжать. Конфликт в Украине в настоящее время все еще идет в пользу Путина; он - а не Украина и уж точно не Америка - находится в позиции силы", - добавили в издании.

Журналисты отметили, что у Трампа пока еще есть козырь - введение санкций против "теневого флота" РФ, если до конца месяца не будет достигнуто перемирие.

Давление Трампа на Путина из-за Украины

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп установил жесткие сроки для российского диктатора Владимира Путина по Украине. По данным Axios, американский лидер дал времени до конца апреля для установления режима прекращения огня.

Кроме того, Трамп упрекнул Россию за затягивание мирных переговоров о прекращении огня и окончании войны против Украины. В день встречи его представителя Уиткоффа с Путиным он призвал Москву "двигаться".

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