В Белом доме считают, что она будет продолжаться "какое-то время в будущем".

Соединенные Штаты Америки не видят признаков того, что война в Украине может закончиться до конца зимы.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбеза при Белом доме Джон Кирби, пишет The Guardian. По его словам, США ожидают, что война будет продолжаться "какое-то время в будущем", и "нет никаких ожиданий", что боевые действия прекратятся в зимние месяцы.

"Только учитывая то, что мы наблюдаем в воздухе и на земле в Украине, трудно сделать вывод, что эта война закончится к концу года. Так что сейчас идет активная борьба. Мы ожидаем, что это будет продолжаться в течение некоторого времени в будущем", - сказал Кирби, отвечая на вопрос о перспективах переговоров с президентом РФ.

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Также он предостерег от предположений, что суровая зимняя погода помешает военным маневрам в воздухе или на земле.

Война в Украине: прогнозы

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что РФ хочет добиться переговоров, чтобы получить оперативную паузу и сорвать запуск процедуры специального трибунала для военных преступников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца 2022 года Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат и "только богу известно сколько наемников".

По мнению аналитиков, зима может станть главным фактором в войне.

В то же время бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что зимой украинские солдаты будут в значительно лучшем положении на фронте, чем оккупанты.

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