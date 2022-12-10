Советник главы ОПУ отметил, что россияне люто ненавидят Украину, а потому они просто так не остановятся.

Россия, развязавшая войну против Украины, сегодня пытается добиться переговоров не только, чтобы получить оперативную паузу, но и чтобы сорвать запуск Европой процедуры специального трибунала для российских военных преступников.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что еще одна "глобальная задача" РФ сегодня.

"Европа открыто говорит России, что процедура специального трибунала запущена: "мы вас в любом случае посадим на скамью подсудимых". И вот для России сейчас ключевая задача – выйти на переговоры, чтобы убить эту идею", – заявил он.

По его словам, россияне люто ненавидят Украину, и они просто так не остановятся, и их призывы к переговорам преследуют лишь вышеописанные цели.

"У них лютая ненависть и злоба. У них нет ничего человеческого в том, что они собираются делать. Они унижены. Они долгое время бравировали тем, что равных им в этом мире нет. Их поставили по сути на колени… Путин обрушил репутацию РФ. Россия выглядит, как ничтожная страна. Они нас за вот это люто ненавидят. Они будут пытаться нас стереть с лица Земли по-разному… Россия в таком виде либо проиграет и пойдет на внутреннюю трансформацию, или она нас будет доедать, пытаться уничтожить нас как государство", – отметил Подоляк.

Советник главы ОПУ добавил, что переговорный процесс невозможен, пока Российская Федерация действительно не потерпит существенное военные поражение, не выйдет за пределы нашей территории: "Только этот вариант окончания войны возможен для Украины".

Война в Украине: последние новости

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невское, Белогоровка Луганской области и Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Дружба, Невельське, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Общие боевые потери России с 24 февраля ориентировочно составляют около 93 тысяч 760 человек личного состава.