Петр Павел отметил, что Пекин следит за действиями России и реакцией Запада.

Китаю выгодно затягивание войны Российской Федерации против Украины. В связи с этим Пекину нельзя доверять роль посредника в установлении мира.

Президент Чехии Петр Павел отметил, что Китай хочет только лучшего для себя - и на данный момент это больше войны.

"Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", - цитирует Павела издание POLITICO.

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На прошлой неделе чешский политик заявил, что Пекин может получать дешевую нефть, газ и другие ресурсы от Москвы в обмен на свое "безграничное" партнерство с Кремлем.

"Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину", — добавил президент Чехии

Высказывания Павла казались пророческими, когда всего через несколько часов после его выступления посол Китая во Франции спровоцировал негодование, заявив, что бывшие советские страны не имеют "эффективного статуса" в международном праве — комментарий, прозвучавший в ответ на вопрос о том, принадлежит ли Крым Украине.

Хотя Пекин в понедельник дистанцировался от этих замечаний, этот инцидент спровоцировал жаркие разговоры о том, сможет ли Китай когда-нибудь помочь установить мир на Украине

"Я не думаю, что Китай действительно заинтересован в разрешении войны в короткие сроки", — сказал чешский лидер.

Павел, вступивший в должность президента в прошлом месяце, сказал, что Пекин использует войну для обучения.

"Китай каждый день извлекает уроки из конфликта. Они внимательно следят за тем, что делает Россия, как реагирует Запад", — сказал Павел.

Война в Украине и скандал вокруг Китая - что известно

В начале текущего года Китай представил свой "мирый план" по урегулированию войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. При этом Пекин так и не назвал Россиию агрессором. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Китаю передали информацию о желании провести встречу.

В марте лидер Китая Си Цзиньпин посетил Москву и провел ряд встреч с российским диктатором Владимиром Путиным, после чего он назвал позицию Пекина по войне "объективной и беспристрастной".

Позже посол Китая во Франции Лу Шайе отличился скандальным заявлением. Дипломат заявил, что вопрос Крыма зависит от того, "с какой стороны посмотреть", а "сначала он бы российским". Кроме того, Лу Шайе поставил под сомнение суверенитет стран постсоветского пространства. Подобное заявление страны Балтии восприняли как угрозу не только для себя, но и для переговоров по Украине.

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