Российское общество уже погрузилось в идеологию фашизма, а элиты поверили, что Запад - их враг.

Даже в случае полной победы Украины Россия останется очень опасной в долгосрочной перспективе. Об этом пишет британская The Telegraph.

Издание приводит недавнюю речь нового начальника британского Генштаба генерала Роли Уокера. Аргументируя необходимость укрепления британской армии, он отметил, что Россия все равно будет врагом Британии и в будущем может вернуться такой же опасной.

"Урок истории заключается в том, что русские не забывают, и они вернутся, чтобы отомстить... Каждый раз, когда вы думаете, что Россия упала, они возвращаются", - сказал он.

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The Telegraph отмечает, что новый командующий является абсолютно правым.

"Вопреки тому, на что многие надеялись, особенно в Европе - не будет возвращения к миру, каким он был до полномасштабного вторжения Москвы. Потому что эта война в корне изменила российское общество: оно стало чем-то больше похожим на фашистское государство, полностью оцепеневшее, погруженное в пропаганду и - что касается Кремля - в состоянии войны со всем Западом", - отмечает автор публикации.

Война в Украине: угроза для Запада

Как писал УНИАН, враги Запада выносят уроки из войны в Украине. Так же, как Запад понял реальный потенциал и способности России, так и враги западного мира делают выводы, как лучше воевать.

Также мы рассказывали, что Великобритания и Германия объединяются в обороне из-за опасений, что Трамп бросит Украину. Новое британское лейбористское правительство стремится к более глубоким военным связям с Германией и Францией.

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