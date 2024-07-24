Так же, как Запад понял реальный потенциал и способности России, так и враги западного мира делают выводы, как лучше воевать.

НАТО внимательно наблюдает за действиями российских военных в Украине и собирает ценные разведывательные данные по ряду вещей, от тактики и процедур Москвы на поле боя до некоторых ее более совершенных систем вооружения. Однако враждебные к США государства делают то же самое, изучая практику применения ВСУ западного оружия, пишет Business Insider.

Во время дискуссии о восстановлении российских вооруженных сил на полях саммита НАТО в Вашингтоне старший научный сотрудник Фонда Карнеги Дара Массикот отметила, что с тактической точки зрения Украина и Россия много узнают друг о друге, и в ответ циклы адаптации и противодействия быстро сжимаются. Американские официальные лица сделали подобные замечания, особенно относительно возможностей электронной борьбы с обеих сторон.

Но, "подобно тому, как мы, как НАТО, получаем выгоду от того, что Украина показывает нам и учит нас, мы также должны думать о другой стороне", - сказала Масикот. "Союзники России и их партнеры учатся у них, и сейчас это валюта, которую Россия должна дать Ирану, Китаю, Северной Корее - это изучение нашего оборудования".

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Business Insider отмечает, что в прошлом году СМИ уже писали о фактах, когда Россия посылала Ирану трофейное западное оружие. Благодаря этому Тегеран мог бы создать собственное оружие для поддержки собственных интересов на Ближнем Востоке, что вызвало бы большое беспокойство у США и их региональных союзников, которые используют это оружие.

Россия заявила, что нашла уцелевшие ракеты европейского производства Storm Shadow, а также важные компоненты американской ATACMS. Помимо прочего, она также получила в свои руки западную бронированную технику.

Более того, во время войны в Украине Россия получила полезную информацию о принципах действия высокоточных боеприпасов, от которых сильно зависит Запад, в частности об их уязвимости к радиоэлектронной борьбе. Поделившись этими знаниями с врагами Запада, Россия может добавить головной боли Западу в потенциальной будущей борьбе.

Эксперты и официальные лица также заявили, что Северная Корея, вероятно, узнает о том, как ее оружие работает в реальных боевых условиях. Что касается Ирана, эксперты сказали, что апрельское нападение на Израиль было осуществлено Ираном именно по той тактике, которую в Украине применяет Россия.

"Иранцы извлекут уроки из этого удара и будут работать над тем, чтобы со временем улучшить свои способности, чтобы пробить израильскую оборону, как россияне делали в неоднократных сериях ударов по Украине", - говорят эксперты.

Как война в Украине влияет на военные технологии

Как писал УНИАН, война в Украине вскрыла критическую уязвимость американской системы вооружений. В случае полноценного конфликта с Китаем, это точно выйдет американцам боком.

Также мы рассказывали, что война в Украине заставляет переосмыслить роль ударных вертолетов на поле боя. Ударные вертолеты создавались как хищники на поле боя, однако сегодня они боятся даже близко подлетать к переднему краю.

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