Макрон назвал два главных приоритета ЕС в отношении Украины

Макрон заявил, что Украине "положено быть в НАТО".

Война в Украине касается Европы напрямую, и помогая Киеву защищаться, Франция укрепляет свою коллективную безопасность. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французской нации после саммитов европейских лидеров в Дублине.

Он рассказал, что в ходе девятого саммита Европейского политического сообщества и неформальной встречи Европейского совета Украина была в центре внимания, и европейские лидеры сосредоточились на двух приоритетах.

Первый – помочь Украине пережить зиму

Макрон подчеркнул, что переговоры с американскими представителями только подтвердили, что Путин не хочет договариваться. При этом его армия не продвигается вперед – напротив, она отступает и несет значительные потери, так что он усиливает удары по мирному населению и пытается погрузить страну во тьму зимой.

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"Наш долг – сорвать эти планы. Это означает, что мы должны продолжать оказывать финансовую поддержку и помогать Украине защищать ее граждан, электростанции и энергосети", - сказал Макрон.

При этом он подчеркнул, что те, кто призывает ограничить ресурсы для Украины, фактически, хотят принудить ее к несправедливому миру, а значит, сделать уязвимой и всю Европу.

"Это прямой путь к новой войне. Франция не может придерживаться такой позиции", - подчеркнул Макрон.

Второй приоритет – работать вместе с Украиной над достижением справедливого и прочного мира

Президент Франции подчеркнул, что Европа должна сыграть в этом ключевую роль, поскольку от такого мира зависит и безопасность континента.

"Предусматривается поддержка украинской армии, а также подготовка многонациональных сил, которые могут быть развернуты после установления режима прекращения огня. В настоящее время в Польше проходят учения, призванные продемонстрировать нашу готовность внести свой вклад", - отметил он.

Он также подчеркнул, что Украине "положено" быть в НАТО:

"Хочу выразить свою убежденность в том, что Украина, обладающая крупнейшей в Европе обычной армией, призвана играть ключевую роль наравне с НАТО – организацией, в которой ей и положено быть".

Требования Путина на переговорах

Как писали СМИ, для прекращения войны против Украины Россия потребовала от НАТО вернуться к границам 1997 года. Речь идет, в том числе, о военном присутствии в Польше и странах Балтии. Кроме того, Москва требует запретить любую военную деятельность НАТО в Украине, Восточной Европе, Центральной Азии на Южном Кавказе.

Отдельный пункт касается прекращения поставок Киеву западного вооружения и военной техники.

В то же время зять Трампа Джаред Кушнер заявил, что президент США поддержит только те договоренности, которые укрепят безопасность Украины и Европы.

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