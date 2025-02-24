Он призывает Европу и Штаты быть твердыми и справедливыми уже сейчас.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что плохое мирное соглашение о прекращении войны станет катастрофой для всех, поэтому поддержка Украины должна быть интересом и британской, и американской сторон.

В колонке для The Sun он вспомнил о начале полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, когда европейцы наблюдали за сценами, "которые, казалось, выпрыгнули на экраны прямо из учебников истории". Стармер отметил, что в вызванном кремлевским правителем Путиным кошмаре украинцы просыпаются ежедневно:

"Только представьте, что чувствовали обычные украинцы. Вы могли сидеть в кафе, завтракая в Киеве. Отводить детей в школу в Харькове. Идти пешком на работу. Выходить на пробежку. Обычное, холодное, февральское утро, как и любое другое. И вдруг: ракеты. Сирены. Взрывы. Не вдалеке. Не по телевизору. В вашем городе. Бьют по вашей общине. Убивая ваших друзей".

Британский премьер вспоминает разрушения, которые видел собственными глазами, а также разговоры с украинскими солдатами и детьми, которые вынуждены жить под постоянными обстрелами.

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"И я был в Буче, городе, где российские солдаты хладнокровно убили закованных в наручники мирных жителей. Поверьте, такое место, как Буча, не забывается. Один момент особенно запомнился мне. Разговор с людьми, которые собирали тела погибших. Их друзья, их семьи, их братья и сестры. Их свозили к братской могиле на тележках для покупок. Потому что россияне даже не позаботились о том, чтобы похоронить их", - написал он.

По словам Стармера, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прав в том, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность, увеличить расходы на оборону и играть большую роль в НАТО. Также он поражен "преданностью Трампа миру", однако уверен, что хороший мир можно получить только силой.

"Украина должна иметь право голоса в переговорах о своем будущем. И она нуждается в сильных гарантиях безопасности, чтобы мир продолжался. Я считаю, что Америка должна быть частью этих гарантий. Это в ее интересах. Мирное соглашение, которое не остановит Путина от нового нападения, будет катастрофой для всех", - говорится в колонке.

Ответственность за развертывание британских солдат в Украине является самой серьезной задачей, которую можно на себя взять, добавляет Стармер, однако суровая правда заключается в том, что на кону не только безопасность Украины и Европы, но и безопасность Британии.

"Прошло всего семь лет с тех пор, как российские агенты совершили химическую атаку в Солсбери, в самом сердце центральной Англии. Их шпионские корабли все еще угрожают нашему побережью. Самолеты вторгаются в наше воздушное пространство. Боты вторгаются в наши дебаты в социальных сетях, продвигая одобренные Кремлем нарративы", - написал он.

Также премьер-министр подчеркнул, что экономическая нестабильность в Европе всегда имеет влияние на Великобританию. Кризис стоимости жизни, который можно наблюдать уже сейчас, имеет четкую связь с нестабильностью в Украине. А если она не будет должным образом защищена от тирании Путина, то Европа станет еще более нестабильной.

Стармер подчеркнул, что Британия должна сохранять солидарность с Украиной и не забывать ужаса, который испытали обычные украинцы. По его словам, безопасная и стабильная Украина является национальным интересом его страны:

"Британия может гордиться тем, как она поддерживает Украину. Правительства, которые сменяли друг друга, решительно защищали нашу демократию и свободу. Тысячи британских семей открыли свои дома для граждан Украины, которые бежали из страны. Желто-голубой флаг гордо развевается на церквях и сельских ратушах, вдоль и поперек страны".

Позиция Стармера по войне

Как известно, премьер-министр Великобритании занимает активную и последовательную позицию по поддержке Украины в ее противостоянии российской агрессии.

После начала переговоров между Россией и Соединенными Штатами Америки он выразил готовность развернуть британские войска в Украине для обеспечения выполнения потенциального мирного соглашения, которое прекратит боевые действия.

Известно, что уже 27 февраля Стармер должен прибыть в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Основной целью визита является обсуждение ситуации в Украине и представление совместного с Францией плана по размещению в Украине европейских миротворцев.

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