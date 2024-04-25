По мнению Митча Макконнелла, решение о выводе войск США из Афганистана было ошибочным.

Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (Республиканская партия) раскритиковал президента США Джо Байдена за то, что он "дал зеленый свет" правителю России Владимиру Путину, когда США вывели свои войска из Афганистана. Об этом пишет The Hill.

По словам политика, одной из самых больших ошибок Байдена был отзыв войск ввиду того, что это "показало на международном игровом поле".

"Мы прикрыли там терроризм. Мы не должны были отводить войска. Когда мы это сделали, это было как зеленый свет Путину, который уже серьезно думал о перемещении своих войск к границе", - считает республиканец.

При этом он раскритиковал администрацию Байдена и сказал, что они не предоставили Украине "достаточное количество оружия достаточно быстро".

"Мы были склонны реагировать слишком медленно. Следовательно, администрация допустила ряд ошибок. Но по крайней мере на данный момент, после долгой задержки, мы все собрались вместе и сделали то, что нужно сделать, чтобы помочь украинцам. Вы знаете, что это огромная проблема для всего мира", - сказал Макконнелл.

Помощь США Украине

Накануне президент США Джо Байден поддержал миллиардную помощь США Украине. По словам главы Белого дома, это помощь является также "инвестированием в собственную безопасность США", ведь "если наши союзники станут более безопасными и более сильными, мы будем сильнее".

Байден подчеркнул, что путь этого закона на его стол был нелегким, и он должен был оказаться там раньше, "но все-таки он пришел, и в тот момент когда это нужно".

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