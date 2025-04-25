Глава российского МИД похвалил Трампа за то, что он "признает необходимость устранения первопричин" войны.

Россия готова "договориться" с Соединенными Штатами Америки по Украине, но есть некоторые "элементы этого соглашения, которые нуждаются в доработке".

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News. Он отметил, что Трамп не раскрывал конкретных элементов соглашения, поэтому и он не станет этого делать.

"Президент США верит, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента упоминает соглашение, и мы готовы достичь соглашения, но все еще есть несколько определенных элементов, которые должны быть доработаны. И мы заняты именно этим", – сказал Лавров.

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Глава МИД страны-агрессора добавил, что Россия продолжает поддерживать контакты с американской стороной по "ситуации в Украине" (полномасштабной войне, которую Россия ведет против Украины, – УНИАН).

"Есть несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении – прежде всего, потому что президент Трамп является, пожалуй, единственным лидером на планете, который признает необходимость устранения первопричин этой ситуации. Когда он сказал, что это была огромная ошибка – тянуть Украину в НАТО. Это была ошибка администрации Байдена, он хочет исправить это", – добавил российский министр.

Мирное соглашение: другие новости

Президент США Дональд Трамп считает, что в вопросе достижения мирного соглашения по Украине есть прогресс. В то же время на вопрос о том, считает ли он все еще, что Украина должна отдать часть территории, чтобы достичь мира, Трамп ответил так: "Ну, это зависит от того, какую территорию... мы сделаем все возможное, работая с Украиной... но они потеряли много территорий". Уступкой России, по его словам, является тот факт, что армия РФ "не захватила всю страну (Украину)".

Кроме того, Трамп верит, что Путин прекратит удары по Украине. Это заявление прозвучало после того, как Россия убила 12 человек в Киеве во время массированного обстрела.

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