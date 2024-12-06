По словам министра, Россия борется за свои "законные интересы безопасности".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что использование гиперзвуковой ракеты в войне в Украине должно было показать Западу, что Россия готова использовать любые средства, чтобы не допустить "стратегического поражения". Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает Reuters.

"Послание заключается в том, что вы, я имею в виду США и союзников США, которые также предоставляют это дальнобойное оружие киевскому режиму - они должны понимать, что мы будем готовы использовать любые средства, чтобы не позволить им преуспеть в том, что они называют стратегическим поражением России. Они борются за сохранение своей гегемонии над миром, над любой страной, любым регионом, любым континентом. Мы боремся за наши законные интересы безопасности", - подчеркнул он.

По словам Лаврова, Запад отказался обсуждать предоставление гарантий безопасности РФ за несколько недель и месяцев до полномасштабной войны в Украине.

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Российский политик добавил, что Украина потеряла возможность сохранить свою территориальную целостность, ведь дважды отвергла предложения о соглашении, один раз до начала полномасштабного вторжения, а затем на переговорах в апреле 2022 года в Турции.

"Мы не начинали эту войну. Мы годами, годами, годами посылали предупреждение, что подталкивание НАТО все ближе и ближе к нашим границам создаст проблему", - сказал цинично Лавров.

Кроме того, в интервью российский министр заявил, что Запад должен отказаться от любых представлений о том, что у России нет "красных линий", которые она никому не позволит пересекать, отстаивая свои интересы.

"Если они следуют логике, которую в последнее время озвучивают некоторые западные деятели, что они не верят, что у России есть красные линии, они объявили свои красные линии, эти красные линии передвигаются снова и снова, то это очень серьезная ошибка", - добавил Лавров.

Интервью Лаврова - о чем еще сказал российский политик

Как писал УНИАН, Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону заявил, что для "мира" Украина должна отказаться от членства в НАТО, признать четыре области российскими, а также "защитить" русский язык, культуру и церковь. По его словам, между РФ и США не ведутся боевые действия, однако ведется гибридная война.

Также он отметил, что Россия ненавидит даже мысль о ядерной войне с Соединенными Штатами. Кроме того, Лавров сказал, что Россия не планирует уничтожать украинский народ, потому что украинцы "братья и сестры" для РФ.

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