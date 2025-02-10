В ближайшие дни некоторые детали плана по достижению мира станут достоянием общественности.

Обычно активная в заявлениях администрация Дональда Трампа немногословна относительно войны в Украине, но расплывчатые очертания мирного плана приобретают форму. В течение следующих двух недель могут появиться важные "указатели", хотя и непонятно, получат ли они поддержку в Кремле.

Об этом пишет CNN. Отмечается, что 14-16 февраля состоится Мюнхенская конференция по безопасности. На ней спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлогг должен обсудить с союзниками свое видение мира в Украине. Через четыре дня после этого, 20 февраля Келлогг должен посетить Киев.

Однако представить сам мирный план по Украине должен Трамп. Похоже, сделает он это после того, как Келлогг проведет консультации с союзниками. Американский президент, вероятно, пытался запустить процесс в последние дни – о прекращении войны он говорил с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако подробности не раскрываются.

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Также доподлинно неизвестно, насколько много вещей происходит в частном порядке. Кремль намекает на "интенсификацию" дискуссий, а советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц говорит о частных усилиях.

Примечательно, что план Келлогга был публичным еще с апреля прошлого года – он предусматривает предоставление Украине большей военной помощи при условии проведения переговоров, а также прекращение огня с последующим возможным размещением европейских миротворцев вдоль линии фронта.

В СМИ распространяется много сценариев того, как могут развиваться события. Утечки информации, засекреченные или нет, будут продолжать появляться, считают авторы материала. Все стороны будут пытаться выдвигать или отвергать идеи.

"Трудно не интерпретировать призыв к выборам как способ заставить Зеленского медленно отойти в сторону и, возможно, предложить подсластитель, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров. Но многое может пойти совсем не так. Избирательный хаос может привести к несовершенному или оспариваемому результату. Более пророссийские настроения могут попасть в избирательные бюллетени из-за хакерских атак или злоупотреблений. Угроза коррупционных расследований заставляет многих чиновников беспокоиться о собственной судьбе. Именно такого беспорядка можно ожидать в военное время, и именно поэтому выборы могут стать слишком сложной задачей", – акцентирует CNN.

Еще одним препятствием является то, хочет ли Москва мира сейчас и хочет ли она его вообще. Россия имеет успехи на поле боя – медленно, но оккупационная армия РФ продвигается.

"Российские войска, похоже, взяли город Торецк и вскоре могут захватить Покровск, что в глубине Донецкой области Украины. Это также оставит им относительно открытый путь к ключевым городам – Днепру и Запорожью. Непонятно, почему Россия стремится заморозить продвижение на фронте, когда Украине, по словам одного солдата на передовой, "нечего сказать по этому поводу", – говорится в материале.

В ближайшие дни некоторые детали плана по достижению мира станут достоянием общественности. Каждый нюанс влияет на жизнь миллионов украинцев и диктует безопасность в Европе на десятилетия.

Завершение войны в Украине: вы могли это пропустить

Издание The Telegraph пишет, что в администрации президента США Дональда Трампа приостановили работу над мирным планом по завершению войны в Украине. Спецпредставитель президента США Келлог хочет сначала провести переговоры с лидерами 31 страны-члена НАТО, чтобы услышать мнения Европы.

Начальник штаба Российского добровольческого корпуса (РДК) Александр "Фортуна" считает, что Россия не учитывает цену, которую придется заплатить за войну против Украины. По его мнению, РФ готова воевать еще по крайней мере 10 лет.

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