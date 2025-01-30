Трамп, известный своей нетерпеливостью, в вопросе завершения войны в Украине делает ставку на свою репутацию человека, который умеет договариваться.

Новый президент США Дональд Трамп, возможно, и отказался от обещания закончить войну РФ против Украины за 24 часа, но задание для его спецпосланника Кита Келлога на поиск решения в течение 100 дней сделало перспективу перерастания войны в еще один замороженный конфликт более вероятной, чем когда-либо.

Об этом пишет The Times. Издание отмечает, что история замороженных конфликтов не является счастливой – угроза возобновления вооруженного противостояния всегда остается актуальной.

Украине должно повезти, считает профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс Филлипс О'Брайен. Трамп, известный своей нетерпеливостью, в вопросе завершения войны в Украине делает ставку на свою репутацию человека, который умеет договариваться.

Видео дня

"Трампу на самом деле нет дела до Украины. Он хочет получить кредит доверия за прекращение боевых действий, объявить себя миротворцем и вернуться домой", – пояснил он.

По мнению ОʼБрайена, угрозы Трампа в адрес России не являются убедительными. Он добавил, что американский президент не предложил никаких гарантий безопасности для Украины и позиционирует себя как посредника, а не гаранта.

Замороженный конфликт и миротворцы

Самый известный пример замороженного конфликта современности – корейская война. Корейский полуостров был разделен по линии фронта. Северная и Южная Корея до сих пор технически остаются в состоянии войны при отсутствии мирного договора. Внешние события и силы имели решающее значение для этого перемирия. Но в Корейской войне также участвовали тысячи иностранных войск под флагом ООН, которые оставались для обеспечения режима прекращения огня, пока их полностью не заменили американские силы.

Трамп уже дал понять, что если перемирие в Украине потребует присутствия миротворцев, этим вопросом должна заниматься Европа, а не США или даже НАТО.

Авторы материала отмечают, что европейские лидеры с опозданием начинают осознавать, что президентство Трампа может означать для Украины. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила об опасности внезапного прекращения огня на форуме в Давосе:

Никто не хочет мира больше, чем народ Украины. Но они хотят справедливого и длительного мира. Чего они не хотят, так это замороженного конфликта, который может вспыхнуть снова чуть позже".

Украинцы слишком хорошо знакомы с таким сценарием. Об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский, ведь в течение нескольких лет "мы имели замороженный конфликт на востоке Украины", и Минские соглашения не привели к его решению.

"Мы пытались говорить с Россией. Но мы не услышали от них ничего, кроме лжи. Никакой правды. Мы не можем им доверять", – подчеркивал Зеленский.

Завершение войны РФ против Украины

Народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что сейчас нет никаких оснований надеяться, что война завершится в ближайшее время. При этом он говорит, что есть основания надеяться, что войну удастся завершить "в течение какого-то не очень длительного промежутка времени".

Ранее The Independent писало, что мирное соглашение по войне в Украине может оказаться недостижимым. Отмечается, что предыдущие договоренности о прекращении боевых действий в 2014 и 2015 годах, после первого вторжения России в Украину, провалились, как и многие другие попытки.

Вас также могут заинтересовать новости: