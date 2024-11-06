Эксперты опасаются, что Трамп будет принуждать Украину к определенным уступкам.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США политика Вашингтона по поддержке Украины почти наверняка изменится. Но пока невозможно сказать, как именно. Об этом пишет The New York Times.

Авторы публикации напоминают, что Трамп со скептицизмом, если не откровенной враждебностью, относится к идее продолжения помощи США Украине. Также он обещал, что сможет завершить войну за один день - не говоря, как именно. Все это вызывает в Киеве беспокойство, что Трамп будет давить на Украину, чтобы заключить сделку на невыгодных условиях.

"Его желание достичь соглашения - и, вероятно, быстрого - не предвещает ничего хорошего для устойчивой поддержки США", - заявили аналитики Королевского института объединенных служб (Лондон).

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Кроме скептического отношения к дальнейшей поддержке Украины Трамп также с восторгом отзывался о президенте России Владимире Путине, зато критикуя украинского лидера Владимира Зеленского. Это тоже добавляет нехороших предположений относительно того, как именно Трамп хочет закончить войну в Украине за один день.

"Посмотрим, но я очень скептически отношусь к тому, что война закончится быстро, за 24 часа, как обещал Трамп", - написал в Facebook экс-министр экономики Тимофей Милованов.

По словам дипломатов, которые говорили на условиях анонимности, деликатные многосторонние переговоры по миру в Украине уже продолжаются в последние месяцы. Как на них повлияет возвращение Трампа в глобальную политику, пока непонятно.

Выборы в США: последствия от победы Трампа

Как писал УНИАН, венгерский премьер Виктор Орбан уже призвал пересмотреть стратегию Еврросоюза по поддержке Украины на фоне победы Трампа на выборах. Особенно его интересует судьба 50-миллиардного кредита Украине.

Тем временем Европейский союз готовится к почти определенному началу таможенной войны с США, поскольку во время предвыборной гонки Дональд Трамп неоднократно акцентировал на необходимости защитить американский рынок от импорта.

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