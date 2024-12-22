Также американцы считают, что сейчас ни Россия, ни Украина не побеждают в войне.

Американский институт исследования общественного мнения Gallup уже в шестой раз с начала полномасштабного вторжения в Украину опросил граждан США об их отношении к позиции Америки в войне РФ против нашего государства. Опрос, который провели в начале декабря, впервые показал, что 48% американцев поддерживают то, чтобы США помогали Украине вернуть оккупированные территории.

В то же время за быстрое окончание войны проголосовала половина опрошенных. Такой показатель рос с 33% в августе 2022 года.

Известно, что в предыдущих опросах большинство американцев выступали за борьбу Украины до окончательной победы.

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В Gallup добавляют, что разница во взглядах между представителями основных политических партий в США является значительной. В частности республиканцы поддерживают быстрое окончание войны, а в последнем опросе такой показатель повысился на 20%, то есть до 74.

В свою очередь сторонники Демократической партии выступают за продолжение нынешнего уровня поддержки Украины, однако в последнем опросе уровень поддержки быстрого завершения конфликта среди демократов вырос до 30%.

Также 68% опрошенных граждан США выразили мнение, что ни Россия, ни Украина пока не побеждают в войне. Такой показатель находится на похожем уровне среди сторонников обеих главных политических партий США, а также и среди независимых избирателей.

США и Украина - последние новости

Ранее издание Reuters сообщило, что США готовят новый пакет помощи Украине на $1,2 миллиарда. По информации источников, в пакет войдут перехватчики ПВО и артиллерийские боеприпасы, однако точное содержание будет объявлено в ближайшие дни.

В то же время журналисты The Atlantic писали, что Украину ждет самая тяжелая зима, ведь Киев может потерять поддержку со стороны США. В издании отметили, что в отличие от Дональда Трампа, многие европейские лидеры видят войну РФ в Украине как угрозу собственной безопасности.

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