Уставшие солдаты и граждане выражают "фаталистический оптимизм".

Украину ждет самая тяжелая зима, Киев готовится к потере поддержки со стороны США. При этом уставшие солдаты и граждане выражают "фаталистический оптимизм". Об этом говорится в материале The Atlantic.

Издание пообщалось с сержантом ВСУ Виталием Овчаренко. Его подразделение воевало в Курской области России. Тот рассказал, что сейчас для ВСУ - самое тяжелое время, хотя прошлый год был достаточно тяжелым, поскольку администрация президента США Джо Байдена слишком медленно оказывала военную поддержку.

"Каждая пуля, которая не долетает, приводит к смерти моих друзей. Но неопределенность - это самое сложное. Командование заявило, что будет воевать независимо от позиции американцев. Но солдаты были обеспокоены, потому что американские политики хотят заключить сделку. И мы знаем, что это не будет мир - это будет тактическая пауза, которая позволит россиянам перегруппироваться", - рассказал военный.

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В то же время председатель Комитета Верховной Рады по вопросам обороны и разведки в украинском парламенте Роман Костенко, настаивает на необходимости предоставления Украине полноценных гарантий безопасности. По его словам, содержательное соглашение должно включать возведение оборонной структуры вдоль линии фронта:

"Чтобы в течение нескольких часов после нападения России военные операции могли прекратиться. Без этого гарантии безопасности не будут работать".

В то же время, по словам Костенко, россияне готовятся к попытке захватить остальную часть Донецкой области к середине зимы, при этом недавнее увеличение военных поставок от администрации Байдена после избрания Трампа было полезным, но если поставки будут продолжаться нынешними темпами, "мы можем пережить зиму" без значительных потерь территории.

Автор отмечает, что в отличие от Трампа, многие европейские лидеры видят войну России в Украине как угрозу собственной безопасности. Так, страны Балтии передали Украине весь свой запас некоторых видов оружия. А один польский чиновник сказал, что его страна, которая предоставила Украине больше танков, чем любая другая в Европе, теперь нечего давать, "потому что мы следующие на линии фронта".

В свою очередь Томаш Копечный, уполномоченный Чехии по вопросам восстановления Украины, сказал, что чешские заводы увеличили производство крупнокалиберных боеприпасов в одиннадцать раз за первые два года полномасштабной войны в Украине. Чешская инициатива поставила в Украину около 500 000 снарядов 155-миллиметровой артиллерии в 2024 году, и поставит больше в следующем году:

"И все же, даже если бы европейцы отдали все, что имеют, они не смогли бы обеспечить достаточно материальных средств, чтобы компенсировать американский уход. Украине понадобится собственная производительная оружейная промышленность".

Рано или поздно, говорят некоторые украинцы, стране придется полностью полагаться на собственные ресурсы, а Трамп, вероятно, просто спешит. Мария Берлинская, 36-летняя западноукраинская девушка, выдающаяся фигура в индустрии дронов, которая еще в 2014 году пошла в армию добровольцем и призвала политиков поддержать отрасль.

"Мое сообщение было очень простым: рано или поздно Россия вернется. Мы должны инвестировать в технологии, потому что мы не можем полагаться только на западные страны. Они смеялись. Они сказали, что это просто игрушки", - рассказала Берлинская.

Она не питает иллюзий относительно того, чего могут достичь дроны, а чего нет. По ее словам, сейчас ее самым высоким приоритетом является амбициозная попытка компенсировать нехватку персонала в Украине путем обучения гражданских лиц, которые будут помогать создавать и разворачивать беспилотники и другие виды оборонных технологий - проект, который она называет "технологической милитаризацией общества".

"Но с перспективой потери американской поддержки украинцы должны привыкнуть к мысли быть гражданами-солдатами. Она была одной из нескольких людей в Киеве, которые ссылались на Израиль - с его обязательным призывом на военную службу для мужчин и женщин - как модель", - резюмирует автор статьи.

Война в Украине: мнения аналитиков

Победа Путина обойдется США в семь раз дороже, чем поддержка Украины. Такое мнение высказал обозреватель Foreign Affairs Элейн Маккаскер.

По его словам, без поддержки США Россия продвинется вперед в 2025 году, поскольку у Киева закончится оружие. К 2026 году Украина потеряет эффективную ПВО, что позволит России проводить постоянные масштабные бомбардировки военной и гражданской инфраструктуры.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп допустил уменьшение военной помощи Украине после возвращения в Белый дом. При этом он заверил, что активно пытается положить конец войне.

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