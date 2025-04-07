Он добавил, что прекращение огня "может занять больше времени, чем нам хотелось бы".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Россия должна продемонстрировать США желание закончить войну в Украине, но пока Кремль лишь затягивает этот процесс. Об этом он сказал в интервью CBS News.

Он подчеркнул, что и США и НАТО прилагают усилия, чтобы положить конец войне в Украине, "и в рамках этих усилий США действительно стараются". Однако сейчас мяч находится на стороне России, которая делает недостаточно для прекращения огня.

"Я считаю, что они действуют недостаточно быстро, и мне кажется, в том числе я слышу это от моих американских собеседников, что Россия действительно должна сделать больше, чтобы положить конец этой войне", - отметил Рютте.

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Он подчеркнул, что западные союзники полностью поддерживают усилия США по справедливому, прочному и долговременному завершению войны.

При этом на прямой вопрос ведущей о том, не беспокоит ли его, что Россия диктует США условия по прекращению огня, Рютте ответил отрицательно:

"Я говорил с Марко Рубио, я регулярно общаюсь с другими членами американской администрации. Я думаю, что они… действительно пытаются шаг за шагом прийти к ситуации, когда эта война может закончиться. Но, конечно, Россия - русские тоже должны танцевать танго, а в данный момент они, похоже, этого не делают, и это сложно".

Рютте также добавил, что в последнее время "линия фронта двигалась в неправильном направлении". При этом он не уверен в том, собирается ли Владимир Путин прекращать вторжение в Украину.

"Ну, мы не знаем. Я думаю, это тест, и мы должны увидеть, какой будет его реакция на американские предложения", - отметил генсек НАТО.

Он добавил, что прекращение огня "может занять больше времени, чем нам хотелось бы".

"Но тот факт, что Трамп пытается, проверяет русских, насколько серьезно они настроены… В ближайшие недели мы увидим, как далеко он сможет зайти, и я поддерживаю его", - сказал он.

Марк Рютте - другие заявления

Ранее рютте заявил, что НАТО вряд ли будет принимать непосредственное участие в миротворческой миссии на территории Украины после прекращения огня, ведь это может иметь последствия для обороны территории Альянса в будущем.

Отвечая на вопрос о возможном прекращении войны в этом году, он отметил, что война может завершиться в любой момент, когда Владимир Путин прикажет своим войскам уйти. Впрочем, генсек признал, что это был бы "самый простой результат".

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