Есть сфера, в которой Европа не сможет заменить США.

Не исключено, что администрация нового президента США Дональда Трампа вскоре прекратит финансирование войны в Украие, и это переложит проблему поддержки Украины прямо на плечи Европы.

Как пишет Foreign Policy, хотя Европа не готова к такому повороту событий, однако страх перед поражением Украины может побудить ее попытаться взять на себя ответственность за поддержку Украины самостоятельно.

"Однако потери, если Соединенные Штаты действительно отступят, будут вопиющими с точки зрения лидерства, денег и вооружения… Есть также признание того, что одних усилий Европы, вероятно, недостаточно, чтобы удержать украинские позиции на поле боя, не говоря уже о том, чтобы нанести России нокаутирующий удар", - пишет FP.

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Что может сделать Европа для поддержки Украины

Европа может использовать средства, которые выделяются на сокращение экономического неравенства между членами - по даннім Financial Times, почти 95 процентов этого бюджета остается неиспользованным. Эти расходы не могут пойти на традиционную военную технику, но можно купить "продукты двойного назначения", такие как дроны, спутники, технологии ночного видения, тепловизоры и лазеры.

Также Эстония призывала всех членов НАТО выделять как минимум 0,25 процента своего ВВП на оборону Украины, как это уже делают страны Балтии. Это позволит Украине по-прежнему иметь возможность закупать оружие для сдерживания России. ЕС мог бы также рассмотреть возможность сбора средств таким образом самостоятельно, за пределами НАТО.

Кроме того, Дания вкладывает прямые инвестиции и замороженные российские активы в украинскую оборонную промышленность для производства ударных беспилотников, артиллерии, противотанковых средств, ракет и корабельных ракет. Бельгия также работает в этом направлении.

Кроме того, Европейский совет по международным отношениям (ECFR) рекомендует создать закон об оборонном производстве, аналогичный американскому, который предоставляет США полномочия президента укреплять оборону страны за счет ускорения производства материалов и услуг. Отмечается, что это позволит Европе более эффективно использовать любые дополнительные деньги, которые она выделяет Украине, ускоряя производство оборонительных вооружений, а также медикаментов.

Где США незаменимы

В то же время есть сфера, в которой Европа не сможет заменить США – это передовые технологии наблюдения и разведки.

"Все системы высокоточного оружия сегодня зависят от этой технологии, и ни одна отрасль не делает этого так, как [Соединенные Штаты]", — сказал Кристиан Мёллинг, директор Германского совета по международным отношениям.

Европа должна повлиять на Трампа

При этом важной частью европейской стратегии должно быть "вразумление Трампа", - пишет FP, отмечая, что сценарием, которого следует избегать любой ценой, является отмена санкций Соединенными Штатами или просто их игнорирование.

"Возможно, если Соединенные Штаты не удастся убедить политическими аргументами, можно будет заинтересовать Трампа сделкой: европейцы могли бы согласиться на большие расходы на американское оружие в обмен на то, что Вашингтон будет придерживаться западной линии в отношении России", - отмечает FP.

При этом даже в лучшем случае крайне маловероятно, что Трамп возглавит альянс против России, как это сделала администрация Байдена. Это означает, что Европа может перехватить инициативу, - подытоживает издание.

Трамп и война в Украине

Ранее WSJ опубликовало возможный план Трампа по завершению войны в Украине. Согласно плану, Украине запретят присоединяться к НАТО минимум в течение 20 лет в обмен на выгодные сделки с оружием. А текущую линию фронта превратят в "800-мильную демилитаризованную зону" (ДМЗ), что будет означать фактическую потерю 20% украинской территории.

Как писал УНИАН, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что Лондон будет вынужден послать войска на помощь Украине, если Дональд Трамп сократит военную помощь Киеву. Он подчеркнул, что поражение Украины недопустимо для Европы.

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