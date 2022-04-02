Турция не хотела бы, чтобы Россия победила в Украине, поскольку это придало бы смелости президенту РФ Владимиру Путину.

Полномасштабное вторжение России в Украину позволило официальной Анкаре улучшить отношения с Европой после длительного периода напряженности.

Об этом пишет в своем аналитическом материале доктор Дания Колейлат Хатиб, специалист по американо-арабским отношениям. В своей статье она пояснила, почему посредничество в решении украинско-российских проблем выгодно президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Хатиб отметила, что в последние годы у Турции были тяжелые отношения с ЕС, усугубляемые ее негативным отношением к Франции и Греции. Однако, столкнувшись с вторжением России в Украину, Европа нашла в Турции необходимого союзника, а Анкара воспользовалась возможностью возродить отношения с ЕС. Саммит НАТО на прошлой неделе дал Турции и Франции возможность наладить отношения. Их сотрудничество по Украине также поможет им координировать свои действия по Сирии, Ливии и восточному Средиземноморью.

"Сегодня Турция обеспечивает посредничество, которое, как надеются европейцы, положит конец украинскому конфликту с наименьшим ущербом. Между тем, стратегическое положение Турции незаменимо при разработке любой политики сдерживания России", - написала эксперт.

Она отметила, что полномасштабная война в Украине началась в тот момент, когда Эрдоган понял, что создал слишком много проблем и что ему нужно наладить связи с бывшими союзниками, которые вот-вот превратятся во врагов. На это большое влияние оказала экономическая ситуация в Турции. Через год Эрдогану предстоят выборы, и он не может позволить себе и дальше свободно падающую валюту и ухудшающийся уровень жизни в стране. Поэтому, как отметила эксперт, война в Украине совпала с его попытками наладить отношения с Европой.

Несмотря на сотрудничесвто Турции с Россией, Анкара и Москва находятся на противоположных сторонах в конфликтах в Сирии, Ливии и на Кавказе. Поэтому, как пояснила Хатиб, Турция не хотела бы, чтобы Россия победила в Украине, поскольку это придало бы смелости президенту РФ Владимиру Путину на этих территориях.

"Конечно, этот кризис - возможность для Эрдогана добиться некоторых успехов (в отношениях с ЕС - ред.), которых он не смог добиться в 2005 и 2016 годах", - отметила эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: