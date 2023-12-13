В частности, это победа Украины как суверенного и независимого государства, сказал он.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал цель США в спровоцированной Российской Федерацией жестокой захватнической войне против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент США сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. "Мы хотим видеть, что Украина выиграет войну", - подчеркнул Байден.

В частности, по его убеждению, эта победа означает, что Украина - это суверенное и независимое государство, которое способно защищать себя сегодня и сдерживать дальнейшую агрессию. "Это наша цель", - отметил Байден.

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Как сообщал УНИАН, Байден сегодня объявил о выделении Украине помощи на 200 миллионов долларов. Также он призвал Конгресс США выступить на стороне Украины и проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до перерыва в работе на рождественские и новогодние праздники.

В то же время, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не ослабляет требования об одобрении дополнительной помощи. Он требует от администрации президента предоставления четкой стратегии видения победы Украины, введения надзора за распределением помощи, а также решения проблемы незаконной миграции на южной границе США.

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