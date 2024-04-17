Премьер Словакии не будет против, если на внеочередном саммите Евросоюза кто-то предложит военную помощь Украине, но есть одно условие.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявляет, что на внеочередном саммите Европейского Совета, который состоится 17-18 апреля в Брюсселе, для его страны наиболее важно гарантировать, чтобы военная помощь для Украины была двусторонним вопросом.

Как сообщает словацкое издание TASR, Фицо отметил, что не ожидает сюрпризов от саммита. В контексте Украины на саммите обсудят поставки систем противовоздушной обороны.

Фицо подчеркнул, что Словакия больше ничего не имеет, чтобы предоставить Украине, и раскритиковал предыдущее словацкое правительство за передачу Украине систем С-300. Он заявил, что никогда бы так не поступил. В то же время, если на саммите будут выдвинуты предложения, которые будут касаться поддержки на двустороннем уровне, словацкий премьер не будет выступать против них.

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Словацкий премьер также упомянул о совместной встрече правительств Словакии и Украины, указывая на различные формы помощи, которую его страна оказывает Украине, и для примера, помощь для разминирования.

В то же время, он заявил, что конфликт в Украине не имеет военного решения на его взгляд.

Словакия и Украина

Правительство Словакии официально отказалось присоединиться к чешской инициативе по закупке снарядов для Украины за пределами Европы. Зато словацкие активисты решили исправить ошибку своих чиновников и объявили сбор средств на боеприпасы для Украины.

Ранее Фицо заявлял, что Словакия может только предлагать гуманитарную помощь для Украины и не будет помогать военно.

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