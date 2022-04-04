Могущество России значительно уменьшилось, а их армия сильно отстала, добавил госсекретарь США.

Россия полностью провалила поставленные при вторжении в Украину цели, потерпела стратегическую неудачу, и возможно поражение.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Россия имела три цели: подчинить Украину своей воле; опровергнуть ее суверенитет и независимость; утвердить российскую власть; а также разделить Запад, разделить альянс. И по всем трем фронтам это провалилось", - сказал Блинкен.

По его словам, Украина теперь стала более сплоченной. "Это - суверенная, независимая Украина будет там намного дольше, чем Владимир Путин на сцене", - сказал госсекретарь США.

Он добавил, что могущество России значительно уменьшилось, а их армия сильно отстала.

"Их экономика начала шататься. И, разумеется, НАТО и Запад являются более сплоченными, чем когда-либо. Поэтому только на этом основании мы уже видим драматическую неудачу для России", - отметил Блинкен.

Как сообщал УНИАН, глава администрации Белого дома Рон Клейн предупреждает, что война в Украине "далека от завершения", несмотря на заявления Москвы об отводе войск от Киева.

Он добавил, что США готовы помогать Украине в ее усилиях сохранить контроль над территориями на востоке.

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